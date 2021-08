DAGENAIS (Larouche), Lucette



À St-Jérôme, le 11 août 2021, est décédée Mme Lucette Larouche à l'âge de. Elle était l'épouse de feu Roland Dagenais, la soeur de feu Arthur Larouche, feu Maurice Larouche, feu Réal Larouche, feu Jeanne D'Arc Larouche, feu Gertrude Larouche.Elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs Yolande Dagenais (feu Jacques Duceppe), Lucile Dagenais et Nicole Raymond (feu Gaétan Dagenais), de nombreux neveux et nièces dont Danielle Larouche (Albert Lapointe), autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 4 septembre 2021 à 14h à l'église de la paroisse St-Pierre, 520 boul. Bourassa, St-Jérôme, J7Y 1X9. La famille y sera présente dès 13h30 pour recevoir les condoléances. L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord. pallia-vie.caDESROSIERS & FILS INC.