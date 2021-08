Défaite, déni et désastre historique

Le désastre afghan n’en finit plus de s’étendre. Joe Biden, qui est en plein déni, génère à nouveau des doutes sur ses capacités à diriger. Plus que jamais, les alliés des États-Unis mettent en doute la pertinence d’une alliance avec les États-Unis.

Les pénibles images du retrait américain et les exactions quotidiennes des talibans font la pire publicité aux États-Unis, pour la plus grande joie de leurs ennemis. La défaite afghane est un tournant dans l’histoire mondiale, n’en déplaise aux dirigeants américains.

1. En quoi Joe Biden est-il en plein déni ?

Biden a justifié la débâcle américaine en Afghanistan en expliquant que les Américains ne pouvaient pas se battre à la place d’une armée afghane en déroute. Il a aussi affirmé que personne ne croyait que le régime s’effondrerait aussi rapidement. Ces excuses sont pitoyables. Ce sont bien les Américains qui ont formé l’armée afghane. Elle est leur création. Ils portent donc la responsabilité de sa pleutrerie. Ne pas avoir réussi à prédire la vitesse à laquelle s’effondrerait le pays illustre l’incompétence du Pentagone et des services de renseignement américains. Ceci relève ultimement de la responsabilité présidentielle.

2. Pourquoi les capacités de Joe Biden sont-elles remises en cause ?

Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump avait présenté Biden comme un vieillard cacochyme. Cependant, Biden n’est pas très fort en politique étrangère. Cette faiblesse était connue, puisqu’en 2003, il avait appuyé la guerre contre l’Irak. Cette fois, il n’a pas saisi l’ampleur de la décrépitude du régime afghan. Un grand homme d’État n’aurait pas commis cette erreur. Ce ne sont donc pas ses capacités mentales qui devraient être contestées, mais son manque de jugement et d’intuition en politique étrangère.

3. Quelles seront les conséquences de cette défaite aux États-Unis ?

Les images qui proviennent d’Afghanistan donnent très mauvaise presse aux démocrates, même si la responsabilité de la défaite est partagée avec les républicains. La crise est loin d’être terminée. Les mois qui viennent montreront probablement les misères des réfugiés afghans et le chaos qu’ils provoquent en Europe. Suivront de nouvelles guerres dans la région et des révélations sur la cruauté des talibans. Le terrorisme islamiste se renforcera. Ces événements alimenteront la campagne électorale de mi-mandat, en novembre 2022. Ils aideront les républicains à gagner une majorité dans les deux chambres.

4. Quelles seront les conséquences à l’extérieur des États-Unis ?

La faiblesse des États-Unis profite à la Chine et à la Russie, ainsi qu’à toutes les autres dictatures. Cette défaite américaine renforce la logique des alliances régionales destinées à compenser l’effritement de la puissance américaine.

5. Pourquoi est-il possible de parler de tournant historique ?

La défaite en Afghanistan survient à un bien mauvais moment de l’histoire des États-Unis. Le pays est déchiré par des idéologies extrêmes, du wokisme aux fondamentalismes religieux en passant par le racisme et l’extrême droite économique. Les inégalités économiques sont plus grandes que jamais. Le retrait raté montre l’incompétence des élites qui dirigent le pays. Après la défaite contre le Vietnam en 1975, les États-Unis étaient demeurés une superpuissance. Ce statut leur sera de plus en plus contesté après leur défaite et leur retrait désordonné en Afghanistan. Et la Chine revendique la place laissée vacante par les États-Unis. Les États-Unis pourraient-ils redevenir une superpuissance ? Oui, mais seulement à condition de réformer en profondeur le pays. Quelle que soit la direction que prendront les États-Unis, leur défaite en Afghanistan constitue pour le monde un tournant historique.