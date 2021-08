DEMERS, Edgard



À Valleyfield, le 19 août 2021 à l'âge de 88 ans, est décédé M. Edgard Demers, époux de Mme Solange Bourdon, originaires de Saint-Chrysostome.Il rejoint ses parents, Césaire et Léa, sa soeur Bella ainsi que ses frères Marcellin et Jean-Paul.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Lyne et son fils Dylan), Yvon (ses enfants: Gabriel et Audréane), Denis (Sylvie).Il laisse également sa soeur Anita, ses beaux-frères et belles-soeurs: Marie-Ange (Raymond), Rhéaume, Romain, Onil (Diane), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Il sera exposé le vendredi 27 août 2021 de 19h à 21h et le samedi 28 août 2021 de 9h30 à 10h45 au:GIBEAU-GENDRON107, RUE VINCENTSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131Les funérailles seront célébrées le samedi 28 août 2021 à 11h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. L'inhumation suivra au cimetière de St-Antoine-Abbé.