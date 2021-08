En France, nouvelle mobilisation anti-passeport sanitaire

PARIS, France | De nouveau un peu moins nombreux que la semaine précédente, les opposants au passeport sanitaire et à toute obligation vaccinale contre la COVID-19 ont manifesté dans le calme samedi en France, beaucoup rejetant farouchement l’éventuelle vaccination de leurs enfants ou petits-enfants, qui n’est pas prévue.

Les cortèges ont rassemblé à travers la France 175 503 personnes, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, contre 214 845 manifestants la semaine précédente, un chiffre déjà en baisse. Le collectif militant Le Nombre Jaune avait dénombré samedi dernier 388 843 participants, également en légère décrue par rapport aux 415 000 qu’il avait comptés le samedi précédent.

Pour ce sixième week-end de mobilisation consécutif, des défilés ont de nouveau eu lieu du nord au sud, sans débordements importants. Vingt personnes ont été interpellées et un membre des forces de l’ordre a été blessé, a précisé le ministère.

« Vaccinez-vous si vous voulez, mais on est contre un passeport à l’hôpital ou pour aller faire ses courses, on demande l’abrogation de la loi », a clamé à Pau (sud-ouest) une des figures emblématiques du mouvement des « gilets jaunes », Jérôme Rodrigues, face à 2700 manifestants selon la police.

Le passeport sanitaire, qu’une grande majorité de Français approuve, s’applique notamment aux bars et restaurants, aux services de santé à certaines conditions, dans les trains. Et il a été étendu depuis lundi à plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de région parisienne et de la moitié sud de la France.

Il peut s’agir d’une preuve de vaccination complète, d’un test antigénique de moins de 72 heures ou d’une preuve de maladie dans les six derniers mois.

À Lille (nord), le cortège (de 3200 personnes selon la préfecture) avançait derrière la pancarte « Dégageons Macron avec son passeport et ses réformes à la con ».

Bon nombre de parents et de grands-parents s’inquiétaient de l’éventuelle extension de la vaccination aux enfants de moins de 12 ans.

Cette mesure n’est « pas d’actualité » en France, a assuré jeudi le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer.

Les 12-17 ans peuvent se faire vacciner depuis la mi-juin, et 55 % d’entre eux ont déjà reçu une dose.

En tête du cortège à Bordeaux, des manifestants scandaient « ne touchez pas à nos enfants ».

Les manifestants parisiens se divisaient en quatre rassemblements, dont deux à l’initiative de collectifs de « gilets jaunes » et un à l’appel de Florian Philippot, ex-numéro 2 du Front national, devenu chef de file du mouvement d’extrême droite les « Patriotes ».

Monique Bourhis, 75 ans et « pas vaccinée », était venue en train de l’Eure manifester à Paris comme « tous les samedis » : « Je n’ai pas à montrer un document pour aller au café. Je ne suis pas contre le vaccin, mais j’attends le (vaccin) français. Là, on saura ce qu’il y a dedans », a-t-elle dit à l’AFP.

Plus de 800 personnes atteintes de la COVID-19 ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures en France, dont 165 en soins critiques, selon les chiffres de Santé publique France samedi.

Plus de sept personnes sur dix ont désormais reçu au moins une dose de vaccin, et plus de six sur dix sont totalement vaccinées, selon le ministère de la Santé.

