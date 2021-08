«Envole-moi»: le plein de bons sentiments

Dans la série des films qui font du bien, voici «Envole-moi», la nouvelle proposition du réalisateur et coscénariste Christophe Barratier connu pour «Les choristes».

Il était une fois Thomas (Victor Belmondo, petit-fils de), fils de bonne famille, au père médecin (Gérard Lanvin), qui ne fait rien de sa vie. Son dernier fait d’armes est d’avoir englouti sa BMW dans la piscine familiale un soir de beuverie. Afin de lui remettre les idées en place, le paternel en question oblige Thomas à aider Marcus (Yoann Eloundou, magnifique de spontanéité), garçon de 12 ans atteint d’une rare maladie incurable. Comme il est de règle dans ce genre de long métrage, l’amitié entre Marcus et Thomas permettra à ce dernier de grandir.

Le titre, celui d’une chanson de Jean-Jacques Goldman jouée dans le long métrage, est aussi une référence au désir de Marcus de mener une vie la plus normale possible, de courir sans bouteille d’oxygène à proximité, de rire et de mener une existence sans se préoccuper des conséquences du moindre geste sur sa santé.

Dans «Envole-moi», Christophe Barratier ne fait pas dans le subtil. Tous les personnages répondent aux clichés habituels et les dialogues sont écrits pour générer une gamme impressionnante d’émotions chez les spectateurs.

La réalisation de ce long métrage aux accents d’«Intouchables» ne prétend pas réinventer la roue. Le film n’a d’autre prétention que d’émouvoir et de faire se sentir bien. Et ça, ça fonctionne toujours.