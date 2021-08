Il meurt de la COVID après avoir retardé son vaccin pour donner du sang

Un père de famille du Royaume-Uni a été emporté par la COVID-19 le 10 août dernier, après avoir repoussé sa première injection de vaccin pour pouvoir faire un don de sang, rapporte le quotidien britannique The Sun.

Andrew Killeen, 34 ans, a passé trois semaines aux soins intensifs où il a fini par succomber au coronavirus.

Or, avant d’être hospitalisé, il avait tenté de prendre un nouveau rendez-vous afin de recevoir sa première dose, mais c’est alors qu’il s’est mis à ressentir quelques symptômes.

Son état s’est dégradé rapidement, ce qui l’a forcé à se rendre en catastrophe à l’hôpital, où il a éventuellement péri.

«Il voulait vraiment recevoir le vaccin et s’il avait été un peu plus égoïste, il serait peut-être toujours en vie», a déclaré sa femme, Laura.

Cette dernière affirme que son défunt mari était un être très généreux et donnait régulièrement à des œuvres de charité.

«Il avait un cœur en or», clame Laura Killeen.

La femme d’Andrew Killeen et leurs deux fillettes de dix et cinq ans ont été dépistées positives à la COVID-19 et ont dû s’isoler dans leur résidence. Aux dernières nouvelles elles se portent bien.

Vaccination et don de sang

Au Royaume-Uni, une personne qui a reçu un vaccin contre la COVID-19 doit attendre sept jours avant de pouvoir effectuer un don de sang.

Une personne qui ressent des effets secondaires tels qu’un mal de tête ou de la fièvre à la suite d’une injection, doit quant à elle attendre 28 jours après la fin des symptômes avant d’aller donner du sang.

Au Québec, de telles règles n’existent pas. Sur son site web, Héma-Québec affirme qu’il n’existe aucun délai d’interdiction au don de sang pour les personnes ayant reçu un vaccin autorisé par Santé Canada.