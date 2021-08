Jeu-questionnaire pour pêcheurs

Je vous propose aujourd’hui une série de questions touchant à l’histoire, au développement et à la réalisation de divers équipements reliés au merveilleux monde de la pêche.

Quiz La Toronto Wobbler a été développée, dans les années 30, par quelle entreprise ? Gibbs Luhr Jensen Lucky Strike Mooselook La compagnie Mercury Marine présentait, il y a quelques mois à peine, un immense V12 de 7,6 litres avec le pied qui pivote sur un axe de 45 degrés. Celui qu'on considère comme le plus gros hors-bord commercial au monde a combien de chevaux-vapeur : 425 500 600 750 Laquelle de ces firmes représentées par l'entreprise québécoise Breck's n'est pas centenaire ? Williams Mooselook Lake Clear Wabblers Quel manufacturier a inventé les premiers leurres souples en 1949 ? Mister Twister Cream Lure Berkley Yum Qui a développé le premier moulinet à mouche de l'ère moderne ? Charles F. Orvis Billy Fly Jim Sage Harry Loop Laquelle de ces cuillères métalliques n'a pas de strie stabilisatrice ? la Bully la Williams Lite la Trophy la Nipigon Qui a mis au point le premier modèle de moulinet à bouton-poussoir (spincast) en 1949 ? Zebco Mitchell Shakespear Daïwa Quel est le prénom de l'inventeur des leurres Rapala ? Boris Moris Lauris Lauri Le downrigger a été pensé et mis au point en quelle année ? 1860 1900 1920 1940 Quelle compagnie a inventé le premier modèle de cuillère tournante ? Mepps Voblex Panther Martin Lucky Strike Quelle firme de moulinets a collaboré à la fabrication d'engrenages de transmission pour des automobiles ? Zebco Okuma Shimano Quantum Qui est l'inventeur en 1824 de la première cuillère de pêche, qui fut commercialisée dès 1848 ? Johnnny Morris Julio Buel René Mepps Arthur Wabbler Quelle a été la première compagnie américaine à offrir de façon non artisanale des offrandes de pêche ? Rebel Heddon Bomber Creek Chub Quel manufacturier a inventé le leurre souple à queue courbée appelée Curly Tail et celui à queue surdimensionnée, le Paddle Tail ? Pure Fishing Cream Lure Mister Twister Yum Dans la gamme de cuillères tournantes Mepps, quel a été le premier modèle qui fut présenté aux pêcheurs ? Black Fury Xtra Deep Comet Aglia Quel manufacturier a été un pionnier dans le domaine des fils à pêche en jumelant les performances du copolymère et un enduit invisible de fluorocarbone ? Le produit final occasionne une absorption moindre à l'eau, une coriacité accrue à l'abrasion et une élasticité minimale. P-Line Trilene Stren Sufix C'est en 1959 que le fil de pêche Trilene fut introduit sur le marché. Comment se nommait la première marque de monofilament fabriquée par Berkley ? Dew Flex Mono Flex Triflex DuPont Le légendaire joueur de hockey Maurice Richard a déjà commercialisé son propre fil de pêche. Comment se nommait-il? Slipper Trophy Clipper Bigger Les premiers fils fabriqués de polyfluorure de vinylidène, communément appelé fluorocarbone, datent de quelle année ? 1951 1961 1971 1981 La compagnie Dutch State Mines inventa un fil multi brins en polyéthylène composé d'une matière qu'on appelait Spectra aux États-Unis et Dyneema en Europe. Le super fil, comme on le surnomme aujourd'hui, a été développé en quelle année ? 1957 1967 1977 1987 Le Jitterbug a été créé dans les années 30 par quelle entreprise ? Heddon Arbogast Cotton Cordell Bomber Le premier moteur électrique de pêche moderne fut développé en 1934 dans la ville de Fargo, située aux limites des états du Minnesota et du Dakota du Nord. La société à l'origine de ce moteur est : Motor Guide Minn Kota Mercury Marine DakoMinn Le manufacturier d'embarcations de pêche en aluminium Crestliner a débuté ses opérations en 1946. G. Howard Lund lança la compagnie Bateaux Lund en 1948. En quelle année a été inaugurée la firme Princecraft ? 1949 1954 1960 1965 Le premier sonar destiné à la pêche, le Green Box, a été mis en marché en quelle année ? 1949 1954 1959 1963 Quelle est la matière première utilisée pour la fabrication de plusieurs types de leurres souples ? du plastique de la plasticine du plastisol de la gelée

De nombreuses innovations

Photos courtoisie

Depuis la venue de la damnée COVID-19, on entend juste parler de retards de production, de manques de pièces et de main-d’œuvre.

On dit même que de nombreux manufacturiers se sont abstenus de présenter autant de nouveautés que d’habitude par manque de ressources.

Exception

Du côté de la québécoise BRP, il s’agit d’une tout autre histoire. On a même l’impression qu’ils sont sur une autre planète, avec des équipes d’ingénieurs et de concepteurs littéralement en feu.

Au niveau des trois roues de Type Can-Am pour la route, on connaît les modèles Spyder et Ryker. Le tout nouveau Can-Am Ryker Rally 2022 vient se joindre à l’équipe. Ce robuste véhicule est doté de caractéristiques haut de gamme axées sur le rallye sur les voies non pavées et les terrains de jeux non conventionnels.

Pour les pêcheurs

La marque Sea-Doo a enregistré une augmentation de 800 % cette année au niveau des précommandes.

Il y a deux ans, ce leader mondial présentait un modèle ingénieux qui s’adressait spécifiquement aux manieurs de cannes qui aiment aussi faire des balades sur l’eau, le FishPro Sport 170.

Dès maintenant, les adeptes peuvent opter pour une machine de pêche encore plus complète, le FishPro Trophy 170 entièrement équipé. Il sera doté d’un vivier avec connexion rapide, d’un tuyau d’arrosage intégré, d’un siège pivotant surélevé, d’un système d’ancrage, d’une batterie plus puissante et d’un GPS et d’un détecteur de poissons à écran tactile Garmin de 7 po.

Le plaisancier qui se cherche une option abordable pour la pêche occasionnelle et les balades sur l’eau aurait intérêt à lorgner du côté du FishPro Scout 130. Il s’agit d’un dérivé de la plateforme polyvalente Sea-Doo GTI avec les essentiels pour taquiner les poissons, comme une glacière LinQ 51 L, des supports de canne et moulinet, un GPS et sonar Garmin de 6 po, et des accessoires de rangement supplémentaires.

Chasse, pêche et boue

Can-Am devient le premier fabricant de véhicules côte à côte à équiper un de ses modèles, le Maverick, avec un moteur de 200 chevaux. Ce dernier s’adapte aux divers terrains grâce à sa suspension adaptative Smart-Shox, aux pneus Maxxis Carnivore de 30 et 32 pouces, à un châssis plus solide et à des positions et gardes au sol plus élevées.

La gamme Defender et son HD10 sont reconnus pour le plaisir et les gros travaux. BRP vient d’ajouter le HD7/700 ACE et le HD9, avec deux nouveaux moteurs Rotax qui développent respectivement 52 et 65 hp, à cette famille renommée pour les expéditions de chasse, les chantiers, l’agriculture, etc.

La série Commander qui a été dernièrement revampée et réinventée avec son 1000 R et sa toute nouvelle plateforme voit un modèle de 52 hp, le 700, se joindre à l’équipe. Puis, ceux qui adorent s’enfoncer loin dans l’arrière-pays, dans les conditions difficiles, seront intéressés par la version Mud Racing : le Commander Xmr 1000 R.

Une grande variété d’articles et d’accessoires LinQ rend le tout encore plus intéressant, car on peut y greffer presque tout, de l’étui à carabine jusqu’à une cabine souple, voire un plafond avec haut-parleurs.

Sur l’eau

Lundi et mardi derniers, à Montebello, les concepteurs nous ont présenté un tout nouveau véhicule marin, le Switch, le Switch Sport et le Switch Cruise. Il s’agit de trois séries de pontons à trois quilles, assez uniques.

Le système de propulsion à jet Rotax de 100 à 230 hp propose une expérience de conduite incomparable grâce au guidon intuitif Sea-Doo. Le pont modulaire de 13 à 19 pieds pour le Switch, de 13 à 21 pieds pour la version sport et de 18 à 21 pieds pour le Cruise est composé de tuiles à fixation rapide LinQ. Il peut être entièrement reconfiguré pour un voyage de pêche en solo le matin, un pique-nique familial le midi et une séance de planche nautique le soir. Vous connaissez certainement l’expression qui dit qu’il faut sortir des sentiers battus. Dans ce cas-ci, BRP a littéralement réinventé ce segment avec ce nouveau trimaran.