Le 23e Omnium de golf de la Fondation Aide à la Jeunesse, qui a eu lieu au Golf Les Quatre Domaines, a permis de récolter 80 000 $. La Fondation a pour mission de mettre de l’avant et de soutenir des actions positives pour améliorer la santé et le mieux-être des jeunes démunis, favorisant ainsi des conditions de vie plus propices à leur épanouissement personnel.

Photos Kevin Caron, Pascale Vallée, Ville de Montréal

Le président fondateur de la Fondation Aide à la Jeunesse, Gérard Charlebois, est entouré de fidèles qui appuient la Fondation depuis de nombreuses années : le comédien Robert Marien et le commandant Robert Piché.

Après avoir frappé de longs coups de départ, Steve da Silva (Impact Distribution), Richard Bourgault (Euro Cave) et Guy Charron (Beauward Immobilier) rêvent de participer à un concours de longues balles.

Parmi les golfeurs présents, il y avait Patrick Mamelonet, Importations Edika, Jacques Belec, Montalvin, Joël Paquin, Horizon Environnement, et Charles Truchon, de Foyer Valor.

L’ancien défenseur des Nordiques Steven Finn est en compagnie du président fondateur de la Fondation, Gérard Charlebois, et de Georges Charlebois, qui a rencontré tous les présidents américains depuis Lyndon B. Johnson.

Jeudi dernier, j’ai eu le plaisir de décrire à la radio le match de la formation du Québec contre le New Jersey, de la Ligue Frontier, en compagnie des excellents commentateurs et passionnés du baseball Vincent Gauthier et Louis-Simon Gauthier.

Lors de l’Omnium Banque Nationale, on apercevait Guy Lecourt, directeur principal ventes, journaux et magazines (Québecor média), Theodore Cape (Groupe Marcelle), Anne Coqueugniot (Groupe Marcelle) et Annie Bergeron (journaux et magazines, Québecor média).

Lors de l’annonce de la modernisation du Stade Gary-Carter au coût de 10 M$, on apercevait la mairesse de Montréal, Valérie Plante, Éric Dostaler, les Orioles de Montréal, Émilie Thuillier, la mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, et Marc Griffin, de Baseball Québec.