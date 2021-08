La plateforme électorale du Bloc québécois attendue dimanche

La plateforme et les grandes lignes des promesses du Bloc québécois pour cette campagne électorale seront dévoilées dimanche après leur adoption par le parti lors d’un rassemblement à Saint-Hyacinthe.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a confirmé cette nouvelle lors de son point de presse de samedi matin à Belœil.

«Attendez-vous à de grandes orientations [...] qui seront déclinées de façon très précise tout au long de la campagne», a-t-il déclaré au sujet de sa plateforme.

«On pourra déployer d’abord les grandes lignes, [mais ne vous] attendez pas à un document de 180 pages, je ne l’aurais pas souhaité, un document de 180 pages disparaît un peu en 180 secondes», a-t-il poursuivi.

Affirmant que la philosophie de son parti n’a pas changé au cours des deux dernières années, le chef du Bloc québécois a souligné l’importance de mettre en avant «ce qui sera bon pour le Québec».

M. Blanchet s’est également positionné en faveur d’un prochain gouvernement minoritaire. «Un gouvernement minoritaire, c’est bon pour le Québec», a-t-il indiqué.

Après une percée avec 32 sièges obtenus à la Chambre des communes en 2019, le Bloc québécois espère remporter un total de 40 sièges lors du prochain scrutin, le 20 septembre.

«Je me plais à rêver à 40, parce que 40, c’est la majorité des sièges au Québec. On pourrait dire que nous parlons pour le Québec. Les sièges qui nous y amènent sont déjà précisément ciblés et les gens qui les occupent vont avoir des visites fréquentes», avait mentionné M. Blanchet lundi au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB radio.