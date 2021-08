La sidérante affaire Will Prosper

Décidément, on vit à une drôle d’époque.

Mordiller une cuisse lors d’une soirée bien arrosée est considéré comme un crime grave, passible d’excommunication.

Alors que discuter avec un membre d’un gang de rue après avoir consulté sans justification une banque de données regroupant des informations confidentielles et hautement sensibles sur des enquêtes criminelles en cours est perçu comme une simple erreur, voire une bévue.

Visiblement, il faut que je mette mon compas moral à jour.

Je vais aller sur le site web du mouvement woke pour savoir quelles sont les qualités requises pour avoir droit au pardon dans la société québécoise.

POUR PARLER DU CANADIEN ?

On me dira que Will Prosper a droit à une deuxième chance, car on ne connaît pas la teneur exacte des propos qu’il a échangés avec son ami d’enfance soupçonné de meurtre.

Je m’excuse, mais...

Pensez-vous vraiment qu’un agent de la GRC appelle un membre d’un gang de rue quelques minutes après avoir recueilli des informations sur l’enquête qui le vise... juste pour parler de la météo ou du dernier match des Canadiens ?

Si oui, envoyez votre C.V. au département d’État américain. Là-bas, on croit que les talibans peuvent changer.

Entre naïfs, vous allez bien vous entendre...

Vous avez lu cette bombe que Valérie Gonthier a signé dans Le Journal hier ?

Habituellement, quand un agent de la GRC consulte sans justification la banque de données de la police, il écope d’une suspension de quelques jours sans salaire.

Will Prosper, lui, s’est fait montrer la porte manu militari.

Pourquoi, pensez-vous ?

PAS DE TROISIÈME CHANCE

Je ne sais pas si Valérie Plante est au courant, mais Montréal (et plus particulièrement Montréal-Nord) connaît une flambée de violence presque sans précédent.

Et c’est cet homme sur qui pèsent de très lourds soupçons qu’elle choisit pour être candidat à la mairie de l’arrondissement ?

Wow.

Comme l’a écrit la Fraternité des policiers du SPVM sur Twitter, c’est « sidérant ».

Si j’étais Mme Plante, je prierais le petit Jésus tous les soirs pour que d’autres informations embarrassantes ne sortent pas sur mon candidat vedette.

Car cette fois-là, il n’y aura pas de troisième chance. Will Prosper coulera tête première... entraînant la mairesse dans sa chute.

UN HOMME « PAS FRANC »

Vous avez lu le rapport du Comité d’arbitrage de la GRC concernant la faute grave commise par Will Prosper ?

En voici un extrait...

« Certains comportements antérieurs du gendarme Prosper, par exemple le fait de ne pas avoir informé la GRC de sa relation avec Bernavil et Alfred (deux membres de gang de rue) dans sa demande d’emploi à la GRC, indiquent que le membre n’est pas franc.

« Le gendarme Prosper n’a pas expliqué la conversation qu’il a eue avec Steve Bernavil. Non seulement n’a-t-il donné aucune explication, mais en contre-interrogatoire, il s’est montré évasif, agressif et manipulateur dans la discussion de la question. »

Et c’est entre les mains de cet homme que madame Plante remet sa carrière ?

Un homme qui, pendant des années, a menti à ses patrons, aux journalistes et aux citoyens ?

Un homme qui n’a plus aucune crédibilité auprès des forces policières ?

Ben coudonc...