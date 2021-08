Le difficile réveil après un cauchemar

Comme je ne peux me confier à personne pour ne pas dévoiler mon secret, j’ai pensé que vous écrire pourrait m’aider, grâce à vos conseils et vos encouragements, à me débarrasser d’un cauchemar qui revient me hanter chaque jour et chaque nuit depuis la date où ça s’est produit.

Il y a quelques mois, j’ai surpris mon mari en train d’écrire sur internet à une autre femme qu’il souhaiterait être dans son lit et qu’il aimerait lui faire l’amour. Sur le coup, j’ai eu l’impression qu’on me coupait les deux jambes et que ma vie basculait.

Comme j’étais derrière lui quand je l’ai vu écrire ça, je me suis avancée pour me placer en face de lui et lui lancer « Tu ne viendras pas me dire que je suis folle ou jalouse. Je viens de lire ce que tu écrivais, et vu la teneur de ce message, tu vas devoir faire un choix ! »

Du tac au tac il m’a répondu « Non tu n’es pas folle et mon choix est déjà fait. Cette femme n’est absolument rien pour moi. Il n’y a rien de vrai dans notre relation, ce n’est que virtuel. C’est elle qui n’arrête pas de m’écrire et de me dire qu’elle me désire depuis plusieurs années. Je te le redis, mon choix est fait ! » Ce à quoi j’ai répliqué « Ha oui ! C’est elle aussi qui dirigeait ta main pour écrire ? » Puis j’ai tourné les talons pour me réfugier dans ma chambre afin d’encaisser le coup et pleurer à m’en rendre malade.

J’avais décidé de le quitter, mais après plusieurs jours de réflexion, j’ai consenti à écouter ses explications et ses bonnes résolutions, car je l’aime encore malgré tout, et je ne veux pas briser ma famille.

Depuis ce temps, j’ai l’impression d’avoir retrouvé mon mari, car il est redevenu doux, prévenant, attentionné et il respecte ses résolutions. Mais moi je ne suis pas guérie de l’affront qu’il m’a fait, et ça vient me hanter à tous moments. Je passe des nuits blanches à me remémorer tout ce qui s’est passé entre eux durant les deux années où ils étaient amis sur Facebook et Messenger, comme il me l’a avoué.

S’il a été capable de me mentir depuis aussi longtemps, comment voulez-vous que je lui fasse confiance à nouveau ? Comment a-t-il pu jouer ainsi sa comédie sur les deux tableaux ? SVP ! Donnez-moi votre avis et vos conseils.

Anonyme

Comme je ne peux rien révéler de la partie confidentielle de votre lettre puisque vous me le demandez, je tiens quand même à ajouter, pour votre gouverne, que ce qui s’y trouve ne fait que confirmer la pertinence de l’évaluation que je fais de votre cas.

Vous avez fait le choix de pardonner pour deux raisons : vous dites aimer encore cet homme et vous ne voulez pas briser votre famille. Ce qui, je l’admets, est légitime. Ce qui vient troubler votre conscience et provoquer vos cauchemars, c’est que vous savez très bien que vous ne vous respectez pas en acceptant de passer l’éponge. Vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, pour ne rien ébranler de la cathédrale familiale, en dépit de la blessure d’orgueil que vous ressentez. Car ne vous y trompez pas, c’est ça qui vous fait le plus mal, et c’est avec votre orgueil qu’il va vous falloir faire la paix.

Tant que vous ne vous y attaquerez pas, même si ça va vous demander beaucoup d’humilité et d’abnégation, vous allez continuer de souffrir, pendant que votre mari, lui, aura l’air du héros de l’affaire, alors qu’il est le premier et seul coupable. Avez-vous envie en plus d’offrir votre bien-être mental à un homme qui ne le mérite pas ? Toutes les blessures d’orgueil se soignent. Et c’est à ce seul prix que vous allez sortir sereine de cette triste aventure.