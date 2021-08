Les Blue Jays renouent avec la victoire

Les Blue Jays de Toronto ont récolté un important gain de 3 à 0 contre les Tigers de Detroit, samedi au Rogers Centre, afin de ne pas perdre de vue les équipes qu’ils poursuivent dans l’obtention d’un billet pour les éliminatoires.

La seule formation canadienne du baseball majeur a profité d’une excellente sortie de son lanceur partant Hyun Jin Ryu (12-6) pour obtenir ce résultat. Le Sud-Coréen a accordé cinq coups sûrs et retiré autant d’adversaires sur des prises en sept manches de travail. Les releveurs Tim Mayza et Jordan Romano ont chacun lancé durant un engagement pour compléter le travail. Le second en a profité pour signer son 11e sauvetage de la saison.

Du même coup, les Blue Jays ont signé leur 12e blanchissage de la saison, un chiffre qu’ils n’avaient pas atteint depuis la saison 2014. Il s’agit aussi seulement de la deuxième victoire de l’équipe à ses huit derniers matchs. Cette séquence leur a fait glisser quelque peu au classement.

«Avec un groupe plus jeune, je suis plus concentré sur le développement, la façon de travailler de chacun d’ici la fin de la saison, évidemment tout en tentant de gagner des matchs, a indiqué Marcus Semien au terme de la rencontre, dont les propos ont été repris par Sportsnet. Il y a deux côtés à la médaille. Nous tentons de développer des joueurs qui deviendront des joueurs étoiles du baseball majeur. Nous essayons aussi d’obtenir une place comme meilleur deuxième. Je suis simplement concentré sur la croissance de chacun, je ne dis pas à personne : "Nous devons nous ressaisir et gagner ces matchs-là. Nous sommes vraiment talentueux et nous pouvons gagner si nous jouons à notre meilleur". C’est aussi simple que ça.»

Au bâton, Randal Grichuk avait offert une avance de deux points à l’équipe locale, en deuxième manche, quand il a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain alors que Santiago Espinal était sur les sentiers. Semien a produit l’autre point des siens, six tours au bâton plus tard, lui aussi avec une longue balle.

Les deux équipes complèteront cette série de trois matchs dimanche, elles qui se sont séparé les honneurs des deux premiers duels.