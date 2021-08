Jets privés: les Messi de ce monde aiment Bombardier

C’est à bord d’un avion Global 7500 de Bombardier que la superstar du soccer Lionel Messi a quitté Barcelone pour Paris, la semaine dernière. Et c’est à Montréal que sont confectionnés les intérieurs ultra-luxueux de ces jets prisés des plus riches de la planète.

Difficile d’avoir une meilleure publicité pour l’appareil le plus cher de Bombardier, dont le prix peut atteindre 95 millions $. Plus de 100 000 fans ont suivi le vol de Messi en direct sur le site spécialisé Flightradar24.

Pour ce spectaculaire transfert, Messi et le Paris Saint-Germain Football Club ont opté pour un Global 7500 de la firme européenne VistaJet, un important client de l’avionneur québécois.

Les riches se l’arrachent

Depuis son entrée en service, à la fin de 2018, le Global 7500 fait tourner les têtes partout où il va.

C’est le plus luxueux et le plus perfectionné des jets privés.

Le troisième homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, qui est à la tête de l’empire du luxe LVMH et qui est marié à la Québécoise Hélène Mercier, en possède un. Tout comme un autre milliardaire français, François Pinault, l’acteur Matt Damon, l’influenceuse Kylie Jenner, le magnat des casinos Steve Wynn, un cofondateur de Home Depot, Arthur Blank, et le Noir le plus riche de la planète, l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote.

À Pointe-Claire, en banlieue de Montréal, des places de stationnement sont réservées spécialement pour ces clients exigeants, juste à côté de l’entrée d’une usine méconnue de Bombardier. S’ils le souhaitent, les acheteurs ou leurs représentants peuvent visiter les lieux, préciser leurs goûts pour la finition de leur futur avion et inspecter les meubles qui y seront installés.

« On vend le luxe et il faut gérer le caprice qui vient avec », lance en riant la directrice du centre de fabrication, Sophie Valcourt.

Pas moins de 800 travailleurs sont à l’œuvre dans le vaste bâtiment de 200 000 pieds carrés. Ici, on travaille principalement avec du bois, du cuir et de la pierre, des matériaux appréciés pour leur look et leur durabilité.

Par contre, pour des raisons de poids et d’inflammabilité, il est impossible d’utiliser du bois massif dans un avion. On opte plutôt pour du placage de bois sur des panneaux de carton en structure de nid-d’abeilles, qui allient légèreté et solidité. Le produit fini ressemble en tous points à un meuble en bois massif.

Les clients peuvent choisir parmi plusieurs essences de bois, mais étonnamment, l’érable n’en fait pas partie. Ce sont les bois foncés comme l’acajou qui ont la cote.

Agencer le jet au yacht

Certains clients extravagants vont jusqu’à demander à Bombardier d’utiliser pour leur jet le même bois qu’on trouve dans leur yacht. « On doit s’assurer que le tout respecte les exigences aéronautiques », explique Mme Valcourt.

Bien sûr, on choisit le meilleur cuir pour recouvrir les luxueux sièges. Du cuir « éthique » provenant d’animaux qui ont été bien traités et qui n’étaient pas gardés dans des espaces clôturés par des fils barbelés. « Pour éviter les égratignures », précise la directrice.

Johanne Provencher est couturière et rembourreuse chez Bombardier depuis 22 ans. Elle a donc contribué au confort des appareils Global de précédentes générations acquis au fil des ans par des personnalités comme Oprah Winfrey, Céline Dion et Guy Laliberté.

« Avant, ils nous disaient sur quel avion on travaillait, mais plus maintenant », précise Mme Provencher.

La pandémie a stimulé la demande pour les jets d’affaires. Les riches et célèbres aiment éviter les vols commerciaux pour réduire le risque de contracter le coronavirus. Bombardier doit donc s’assurer d’avoir de la relève chez les rembourreurs et les ébénistes, des métiers qui n’attirent pas facilement les jeunes.

« On essaie de rendre ça sexy », lance Sophie Valcourt.

