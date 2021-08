En Mauricie, les recherches se poursuivent dans l'espoir de trouver des indices liés à la disparition de Mélissa Blais survenue en novembre 2017.

• À lire aussi: Les recherches se poursuivent pour retrouver Mélissa Blais

• À lire aussi: La quête d’une famille pour retrouver Mélissa Blais

• À lire aussi: Disparition de Mélissa Blais: recherches infructueuses sur la rivière Saint-Maurice, la SQ lance un appel au public

C’est à Louiseville que les bénévoles concentrent leurs efforts samedi. Ils sont à l’œuvre pour fouiller cinq lieux ciblés dans la municipalité.

La Sûreté du Québec tient un poste de commandement sur place. Vendredi, des plongeurs bénévoles se sont aventurés dans la rivière Saint-Maurice.

Une carcasse de camionnette avait été retrouvée dans le secteur il y a trois semaines, mais aucun lien n'avait été établi avec les événements.

«On a besoin de réponses, on a besoin de trouver des indices, puis oui, l’espoir va toujours être là, tant et aussi longtemps qu’on trouvera pas Mélissa. Le quotidien, c’est: Mélissa nous trotte dans la tête à tous les jours depuis bientôt quatre ans. Ça devient de plus en plus lourd. Mais nous, on n’a pas l’intention d’abandonner parce que ce serait de l’abandonner elle et abandonner sa fille et son fils», explique la belle-sœur de Mélissa Blais, Sylvie René.