Mario Lirette: «J’ai passé au travers d’un enfer»

Mario Lirette prend du mieux. Après avoir subi deux pontages en mars dernier, l’animateur radio est toujours en convalescence et il ne prévoit pas un retour au micro avant cet hiver.

La santé de Mario Lirette lui a causé bien des soucis dernièrement. L’an dernier, l’animateur avait dû être amputé de deux orteils en raison d’une infection qui s’était aggravée. Il avait même failli en perdre sa jambe.

Au printemps dernier, après avoir eu des douleurs au thorax, il a dû se faire opérer pour deux pontages. La procédure a connu quelques complications par la suite.

« Parce que je suis diabétique, ma plaie au thorax ne se fermait pas et ça coulait continuellement, explique-t-il au Journal. Ç’a pris un mois pour la fermer. C’était très, très dangereux. Parce que si une bactérie tombait dans ces trous-là, c’était fini. »

Se rendant au CLSC tous les jours, l’animateur devait ainsi faire extrêmement attention lors des changements de pansements. « On faisait un suivi minutieux, dit-il. Pour un diabétique, il n’y a pas de possibilité de recoudre ni de greffe. »

Accident sur le pont

Depuis, Mario Lirette se tient tranquille. « Mon médecin m’a dit de ne pas m’exciter. (rires) Je vais avoir 70 ans, je suis assez tranquille. Je ne sors pas beaucoup. »

Il a recommencé à jouer au golf il y a quelques jours « juste pour le plaisir de jouer et d’être dehors, je ne joue même pas tous les coups ».

Après sa mésaventure de l’an dernier et celle du printemps, Mario Lirette constate qu’il a passé « au travers d’un enfer depuis deux étés ». « Je n’en suis presque pas sorti. Et le reste du temps, je l’ai passé dans les hôpitaux et les CLSC. Là, je profite un peu de ce qui reste de l’été. »

Comme si ce n’était pas assez, Mario Lirette raconte avoir bien failli y passer, il y a deux semaines, lors d’un accident sur le pont Champlain.

« Je me suis presque fait arracher la tête, dit-il. J’ai une voiture Mustang qui est très basse. Il y a quelqu’un qui était très haut et qui ne m’a pas vu. Il m’a ramassé sur le côté du passager et m’a traîné sur 25 ou 30 pieds, en plein milieu du pont. J’ai manqué mourir ! »

Un retour qui devra attendre

Les auditeurs de Rythme FM qui attendent le retour de Mario Lirette en ondes devront prendre leur mal en patience. L’animateur, dont le contrat avec la station vient à échéance à la fin du mois, ne sera pas de la rentrée cette année. « À cause de ma condition physique. »

Et s’il retourne à l’antenne de Rythme FM, ce ne sera probablement pas avant le mois de janvier. « À partir de la mi-novembre, je saurai exactement la suite des choses. Je vais être fixé sur mon avenir, pour ce qu’il en reste, à la radio. Mais je pense que je vais être là longtemps. »