Mason Toye à Montréal pour plusieurs années

L’attaquant Mason Toye a paraphé une nouvelle entente de trois ans avec le CF Montréal, assortie d’une année d’option pour 2025.

La formation montréalaise en a fait l’annonce samedi, tout en indiquant que l’Américain de 22 ans, qui s’est blessé contre les Red Bulls samedi dernier au Stade Saputo, devra être opéré mardi.

«Malgré cette blessure et la chirurgie qui le tiendra à l’écart pour plusieurs mois, le club démontre toute sa confiance envers lui avec cette prolongation de contrat, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. On lui souhaite un prompt rétablissement, et nous avons hâte de le retrouver en santé sur le terrain.»

Toye mène le CF Montréal au chapitre des buts cette saison, lui qui a touché la cible 7 fois en 14 parties. En carrière, il a disputé 62 matchs dans la Major League Soccer (MLS), totalisant 14 buts et cinq mentions d’aide. Il a également porté les couleurs du Minnesota United FC depuis ses débuts en 2018.

Sur la scène internationale, l’attaquant a été sélectionné par l’équipe nationale américaine U19, U20 et U23. Il a notamment marqué un but avec la sélection des moins de 23 ans le 9 septembre 2019 contre le Japon.