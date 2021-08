«On s’est tirés dans le pied» -Khari Jones

Pour un deuxième match de suite, les joueurs des Alouettes ont fait montre d’indiscipline. Certains d’entre eux ont fait passer leur petite personne avant l’équipe. L’entraîneur-chef Khari Jones espère qu’ils vont en tirer une leçon.

• À lire aussi: Les Alouettes tombent dans le piège

«On s’est tirés dans le pied au cours de ce match, a-t-il expliqué lors de son point de presse d’après-match. Toutes les punitions ont été embarrassantes jusqu’à un certain point.

«On a eu l’impression que toutes les punitions étaient de notre côté surtout celles pour rudesse. Ce n’est pas l’équipe que nous sommes.

«Je suis heureux que ce type de situation survienne lors du deuxième match de la saison. J’espère qu’on va en tirer une bonne leçon.»

Jones a aussi tenté d’expliquer les déboires de l’attaque après l’interception des Stampeders au deuxième quart.

«On n’a pas été en mesure de retrouver notre rythme, a mentionné le pilote des Alouettes. À certains moments, on gagnait du terrain, mais à pas du bon côté. On a eu une séquence où l’on s’est retrouvé avec un deuxième essai et 15 verges et une autre avec 25 verges à franchir.

«J’espère que c’est seulement un signal sur notre radar. C’est un aspect qui me dérange un peu. Il y a eu des passes ratées, mais aussi des ballons échappés. Il y a des choses qu’on doit nettoyer dans notre jeu.»

Adams jr prend le blâme

Vernon Adams jr n’a pas connu un grand match et il en est conscient. Il aimerait revoir le passe qu’il a lancé dans la double couverture des Stampeders au deuxième quart.

«Ce fut une mauvaise décision de ma part, a indiqué Adams jr. J’ai causé ce revirement et ils ont pris du rythme par la suite.

«On doit être meilleurs surtout dans la zone payante. On doit récolter plus de points quand on cogne à la porte des buts.»

Il a semblé plus nerveux qu’à son habitude. On l’a vu faire certains exercices de respiration avant d’aller dans le caucus avec ses coéquipiers.

«Il se passait beaucoup de choses sur le terrain et je devais trouver une façon de me calmer. Je bougeais beaucoup dans ma pochette protectrice.

«Quand je suis dans cet état, j’ai tendance à faire des passes à mes receveurs qui ne sont pas précises.»