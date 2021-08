Performance inspirée d’Équipe Québec

Le «Fleurdelisé» a profité d’une foule locale, samedi au Stade Canac, pour offrir un excellent effort qui s’est terminé avec une victoire de 10 à 3 contre les ValleyCats de Tri-City.

C’est la deuxième fois en autant de duels que la formation de la Belle Province triomphe des visiteurs par ce pointage.

En avant 4 à 3 après trois manches, Équipe Québec a profité de son quatrième tour au bâton pour ajouter quatre autres points au tableau. Un double de Ruben Castro et un simple de Gift Ngoepe ont d’abord permis d’inscrire un point chacun. L.P. Pelletier a ensuite mis un point d’honneur à l’engagement avec une longue balle de deux points.

Ngoepe est l’un des nombreux joueurs qui a connu une forte performance à la plaque, avec trois coups sûrs et autant de points produits, en plus d’avoir croiser lui-même la plaque à deux occasions. David Glaude a, lui aussi, bien frappé la balle, réussissant trois coups sûrs et deux points produits. Il a aussi fait le tour des sentiers à deux reprises.

Sur la butte, Nick Horvath a signé la victoire. L’artilleur partant a réussi sept retraits au bâton en cinq manches de travail. Il était au monticule pour les trois points adverses, mais seulement deux étaient mérités, lui qui a permis neuf coups sûrs et deux buts sur balles.

Les deux formations termineront leur série de trois matchs dimanche.