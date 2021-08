Turner & Hooch: une Québécoise sur Disney+

La Québécoise Cristina Rosato est débarquée la semaine dernière sur Disney+ avec un nouveau rôle dans la série américaine Turner & Hooch, adaptation télévisuelle du film classique.

« Je me souviens avoir regardé ce film tellement de fois quand j’étais jeune. Et la série tombe à point aujourd’hui. C’est quelque chose qui fait du bien, qui rend de bonne humeur... Bref, c’est exactement ce dont on a besoin après plus d’un an de pandémie », affirme Cristina Rosato.

Diffusée à raison d’un épisode par semaine depuis le mois dernier, Turner & Hooch reprend le même concept que le film, qui mettait en vedette Tom Hanks à la fin des années 1980.

On retrouve ici le fils du personnage original, également policier, qui hérite lui aussi d’un cabot qui viendra bousculer sa routine, tant personnelle que professionnelle.

Cristina Rosato, quant à elle, y prêtera ses traits à Olivia, une policière du district voisin et fiancée de Xavier, que les adeptes connaissent déjà. La première scène de la Québécoise a eu lieu sur Disney+ mercredi dernier.

« C’est une personne douce, pétillante et féminine. Mais elle est aussi très forte et elle peut être très dure. Elle ne s’en laisse pas imposer. Et c’est ça que j’aime le plus chez un personnage, quand il me permet d’aller à l’encontre des préjugés. C’est important de montrer aux jeunes des modèles qui sont différents et brisent les stéréotypes. J’espère qu’Olivia pourra en inspirer au moins quelques-uns », avance-t-elle au bout du fil depuis sa résidence à Salt Spring Islang, au large de Vancouver.

De Montréal à Hollywood

Il y a quelques années que Cristina Rosato a quitté son Montréal natal pour suivre sa carrière de comédienne, d’abord jusqu’en Californie, puis dans l’Ouest canadien. Depuis, elle a partagé l’écran avec des stars internationales telles que Jennifer Lawrence, Emma Roberts, Dennis Quaid, ou encore Kathy Bates.

Mais la métropole n’est tout de même jamais bien loin pour celle qu’on a vue ici dans Nouvelle adresse ou encore Mafia Inc. Cristina Rosato compte d’ailleurs y revenir plus tard cette année pour y réaliser son tout premier court métrage, For Love and Things to Remember.

Elle y dressera le portrait d’une nonna italienne atteinte de démence qui tente de se rappeler ses notions de cuisine en vue de l’anniversaire de sa petite-fille.

« Mon cœur est toujours à Montréal. Ma famille y est encore et j’y vais dès que j’ai la chance. C’est chez moi. Ça le restera toujours », assure-t-elle.

► La série Turner & Hooch est diffusée sur Disney+