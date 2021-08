Une marche de 80 km pour la cause

Jonathan Garneau s’est lancé le défi de marcher 80 kilomètres seulement quelques mois après avoir subi une opération à cœur ouvert.

En septembre 2020, l’athlète Jonathan Garneau a ressenti des essoufflements inhabituels et il n’a pas tardé à consulter un médecin.

«On m’a découvert une anomalie au niveau de la valve mitrale. Donc, une opération à cœur ouvert était nécessaire, ce que j’ai eu au mois de janvier dernier», a expliqué samedi à LCN Jonathan Garneau, qui a mis en place le DÉFI 20COEUR.

Il a reçu des soins à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et il promeut l’activité physique pour redonner à la fondation.

«En faisant de l’activité, on se rend compte assez vite qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça nous amène à consulter évidemment plus rapidement. Et pour ma convalescence, j’ai aussi vu la différence. Quinze jours après ma chirurgie à cœur ouvert, je marchais déjà des 15 kilomètres», a mentionné M. Garneau.

Le défi consiste à parcourir 80 kilomètres en deux jours – 20 heures de marche –, des plaines d’Abraham au lac Saint-Charles aller-retour.

«Même si on a la santé, on ne croirait pas que du jour au lendemain, un moment donné, ça peut nous arriver, qu’on ait des problèmes de cœur, comme ce qui est arrivé à Jo. Donc, je pense que c’est une bonne cause qu’il faut encourager», a souligné Benoit Roberge, un participant au DÉFI 20COEUR.

Jonathan Garneau est accompagné de sa famille, de ses amis, d’autres patients de l’IUCPQ, mais également de son cardiologue et de son chirurgien.

«Je pense que cette activité-là, ça représente plein de choses: un défi, des objectifs de vie, de la réhabilitation, des saines habitudes de vie. Voir les gens à l’extérieur de l’hôpital, après qu’ils ont eu une convalescence ou un problème cardiaque et les voir comment ils sont maintenant, pour nous, c’est magique», a expliqué le Dr Éric Charbonneau, chirurgien cardiaque à l’IUCPQ.

«Les patients ont toute mon admiration. Ils sont extrêmement résilients, ils acceptent des diagnostics graves. Ils reprennent leur vie en main. Après ça, ils font de l’exercice. Ce sont des exemples pour les autres patients, pour les soignants, pour tout le monde», a raconté Mario Sénéchal, qui est le directeur du programme d’insuffisance et de greffe cardiaque de l’Institut.

Le défi se poursuit dimanche et vous pouvez également le relever de façon individuelle. Les informations et la bonne façon de faire des dons sont détaillées sur la page Facebook DÉFI 20COEUR.