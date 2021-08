BRISEBOIS, Lucille



Le 16 août 2021 est décédée à l'âge de 70 ans Lucille Brisebois, épouse de Carmel Boucher.Elle était aimée de plusieurs personnes incluant: son mari Carmel, ses filles France (Pierre), Nadine (Christian) et Geneviève (Patrick), ses petits-enfants Oriane, Adélaïde, Béatrice, Gabrielle, Zoey, Camelia et Calvin, ses arrière-petits-enfants Emmanuel, Alice et Primerose, ses soeurs Thérèse et Isabelle ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 août de 13h à 16h à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Suivra une cérémonie en la chapelle du salon à 16h.En guise de sympathie, vous pourrez écrire un petit mot à la famille sur le site