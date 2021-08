Accroche ton vélo

À la fin d’une randonnée, accrocher son vélo au mur permet de l’exposer et de le ranger pour éviter qu’il se fasse bousculer. Voici cinq façons de le fixer.

Le classique gravé

Photo courtoisie, Holdme

Prix : 69,95 $

Ce support Holdme classique, fabriqué et assemblé au Québec, construit en contreplaqué de merisier russe, mettra votre vélo en valeur (route, gravelle, triathlon) en plus de réunir souliers et casque au même endroit. Prêt à vernir ou à teindre pour s’agencer à votre décor, il se visse simplement sur une structure solide. Poids maximum recommandé : 40 lb. Guidon de 50 cm de largeur ou moins.

▶Point de vente : holdmecreations.com

Photo courtoisie, Holdme

Le D-Bécik

Photo courtoisie, Rabot D. Bois

Prix : 79,99 $

L’ébénisterie Rabot D. Bois, à Rimouski, propose le d-Bécik, à la fois pratique et décoratif. Fabriqué en érable massif du Québec, il réserve une place de choix à un vélo, même dans la maison. Il suffit de visser le support au mur, puis d’y placer un vélo urbain, de route ou de gravelle. Guidon de 19,5 po maximum.

▶Point de vente : rabotdbois.com

Photo courtoisie, Rabot D. Bois

Pour chaque vélo

Photo courtoisie, MEC

Prix : 104,95 $

Il existe un Steadyrack pour chaque type de vélo, même les vélos électriques et ceux à pneus surdimensionnés. Après l’avoir fixé au mur, il ne reste qu’à y glisser la roue avant de la bicyclette pour qu’elle demeure bien en place. Le vélo peut être verrouillé au support qui se tourne à 180 degrés pour occuper moins d’espace lorsqu’il est inutilisé.

▶Point de vente : mec.ca

Au crochet !

Photo tirée du site web de Mathieu Performance

Prix : 19,99 $

Doté d’une plaque arrière intégrée et d’un crochet recouvert de vinyle, ce range-vélo mural de 49N protège à la fois le mur des marques de pneu et le vélo des égratignures. Compatible avec tous les formats de pneus, il maintient le vélo à la verticale sur le mur, libérant ainsi de l’espace sur le plancher.

▶Point de vente : mathieuperformance.com

Deux appuis

Photo tirée du site web de Feedback

Prix : 79,99 $

Ce support mural 2D de Feedback permet d’ajuster l’angle du vélo par rapport au mur et ses deux bras s’ajustent horizontalement et verticalement de façon indépendante. Ceux-ci présentent aussi un caoutchouc souple protégeant la finition du cadre. Il convient à différents types de vélo qui trouveront parfaitement leur espace au mur.

▶Point de vente : lessardbicycles.com