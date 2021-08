Afghanistan: Biden dit toujours espérer la fin des évacuations avant le 31 août

WASHINGTON | Le président Joe Biden a déclaré, dimanche, toujours espérer que les opérations d’évacuations à Kaboul puissent être terminées avant le 31 août, la date qui avait été fixée par son gouvernement pour le retrait complet des troupes américaines en Afghanistan.

• À lire aussi: Les talibans annoncent une offensive contre la vallée du Panchir

• À lire aussi: Le Canada a évacué près de 1000 Afghans dans des conditions «chaotiques»

«Nous espérons que nous ne devrons pas prolonger», a déclaré le président américain, tout en laissant la porte ouverte à une extension. «Il y aura des discussions, je pense.»

«Nous verrons ce que nous pouvons faire», a-t-il répondu à une question d’un journaliste lui demandant ce qu’il ferait si des pays alliés réclamaient que les États-Unis restent sur place plus longtemps.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait jugé, samedi, «impossible» d’évacuer tous les collaborateurs afghans des pouvoirs occidentaux avant le 31 août.

Plusieurs organisations de défense des droits de la personne ont également appelé Joe Biden à repousser la date butoir du retrait américain.

Quelque 28 000 personnes ont été évacuées depuis le 14 août, a déclaré, dimanche, le locataire de la Maison-Blanche. «C’est une incroyable opération», a-t-il souligné.

«Nous travaillons dur et aussi vite que possible pour évacuer les gens», a-t-il ajouté, assurant que ces évacuations auraient été «difficiles et douloureuses», même si elles avaient été démarrées «il y a un mois».

Une semaine après la prise du pouvoir par les talibans, des milliers de personnes tentaient encore, dimanche, de fuir le pays, et le chaos régnait toujours à l’aéroport de Kaboul.

«Nous avons fait un certain nombre de changements, y compris en étendant l’accès autour de l’aéroport et la zone de sécurité», a déclaré Joe Biden, sans donner plus de précisions.