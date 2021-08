«C'était tough»: Babu revient sur des années difficiles de sa carrière

Dany « Babu » Bernier a touché plusieurs personnes cette semaine en publiant sur Facebook une vidéo dans laquelle il montrait l’un de ses premiers appartements à Québec. L’endroit lui rappelait la fin des années 1990, une période difficile durant laquelle il peinait à joindre les deux bouts.

L’ex-VJ de MusiquePlus tenait à partager ce moment, car depuis quelques jours, sur l’abribus situé devant son ancien logement, on voit l’affiche de Peur de rien, sa nouvelle émission sur Z, qui marque son retour au petit écran après 13 ans d’absence.

« C’était une façon de dire que j’ai réussi à aller chercher ce que j’avais perdu », indique l’animateur en entrevue au Journal.

La vidéo improvisée a visiblement touché une corde sensible chez plusieurs internautes. Plus de 10 000 vues, plus de 300 commentaires, plus de 100 partages.

« Je reçois des tonnes de messages de gens qui rushent, de gens qui voient ça comme un exemple de ne jamais lâcher. C’était pas mon intention au départ, mais je suis content de voir que c’est ce que ça fait comme effet. Les temps sont durs. Les gens ont besoin de positif », commente le principal intéressé.

Les choses vont bien pour Babu depuis quelques années. De retour sur Énergie depuis 2019, il pilote désormais Peur de rien, un rendez-vous télé d’une demi-heure destiné aux amateurs de sensations fortes. Chaque semaine, en compagnie d’une personnalité connue, il visite une région du Québec pour y découvrir ses résidents les plus téméraires. Avec l’aide d’un expert en sport extrême, il met également son invité au défi, histoire de voir s’il est « pissou ou casse-cou ».

Moins Jackass que prévu

Dans le premier épisode, tourné à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, il reçoit l’humoriste Mathieu Cyr et l’olympien Sébastien Toutant, champion canadien de snowboard. Du côté des artistes, Sébastien Delorme, Jonathan Roberge et Réal Béland ont également accepté son invitation, alors que côté experts, Kim Clavel (boxeuse), Édouard Brisebois (BMX) et Ben Milot (motocross) se sont prêtés au jeu.

« Au début, on était parti pour produire un show un peu plus Jackass, un peu plus redneck, mais finalement, on est allé chercher l’élite, autant au niveau des casse-cou qu’au niveau des experts. C’est vraiment emballant », indique Babu.

Amateur d’adrénaline

Peur de rien convient parfaitement à Babu. À 42 ans, l’animateur se décrit toujours comme un amateur d’adrénaline. Depuis une quinzaine d’années, il pratique le drift, une discipline de sport automobile dans laquelle le pilote contrôle le véhicule pour qu’il glisse d’un côté à l’autre d’une piste de course sous le regard de juges.

« Mais quand je ne suis pas dans une auto, je prends moins de [risques]. J’ai quand même quatre vis dans mon dos. Je n’ai pas envie d’en rajouter une autre », déclare-t-il, en évoquant le grave accident de moto qu’il avait subi en juillet 2005, à Saint-Eustache, au nord de Montréal.

Ego blessé

C’est avec l’équipe d’Attraction Images, la boîte de production derrière des émissions comme Les chefs ! et Dans l’œil du dragon, que Babu a développé le concept de Peur de rien. Il espère que l’émission restera en ondes pendant quelques années, puisqu’il s’est grandement ennuyé de l’univers télévisuel depuis son départ de MusiquePlus, en 2008. En raison d’une restructuration, la station avait remercié plusieurs employés durant cette période. Babu faisait partie du lot. La nouvelle l’avait d’autant plus heurté qu’au même moment, il avait perdu son micro à Énergie.

« J’avais animé L’Autre Gala de l’ADISQ, j’avais le vent dans les voiles, mais des gens ont décidé que ça s’arrêtait là. Dans ce temps-là, il faut que tu suives, il faut que tu vives avec, mais ce n’est pas toujours évident. Mon ego en avait mangé une claque. »

« Je suis une meilleure personne »

Après ce coup dur, Babu a quitté Montréal. De retour à Québec, il est devenu directeur des programmes de Rock 100,9 jusqu’à ce que l’antenne adopte un format plus pop en 2017. Avec sa conjointe, il a ensuite démarré une station de radio web, iRock247.

« Aujourd’hui, je vais bien. Je reste terre-à-terre le plus possible, autant quand ça va mal que quand ça va bien. J’essaie de maintenir une balance. Je suis une meilleure personne. Je pense que j’ai cheminé depuis 2008. Je suis beaucoup plus positif avec les gens autour de moi. »

Peur de rien ! prend l’antenne de Z mercredi à 20 h 30.