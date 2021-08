COVID-19: des renforts d’Ottawa vers les Territoires du Nord-Ouest

Le fédéral viendra en aide aux Territoires du Nord-Ouest, aux prises avec sa plus importante éclosion de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique (BACSP) a annoncé vendredi 29 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 197 cas actifs à l’intérieur du territoire, ainsi qu’un autre cas enregistré à l’extérieur.

Pour le moment, 38 cas sont associés au variant Delta, alors que 162 sont toujours sous analyse pour en déterminer la souche.

Environ 82,1 % des gens infectés à la COVID-19 n’étaient pas vaccinés ou l’étaient partiellement.

En raison des éclosions, particulièrement importantes dans la région de Sahtu, le fédéral a annoncé samedi matin avoir approuvé la demande d’aide fédérale des Territoires du Nord-Ouest. Des rangers des Forces armées canadiennes y seront dépêchés pour aider à contraindre la hausse de nouvelles infections.

«Les mesures en cas de pandémie resteront en place afin que nous puissions protéger ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner, comme les moins de 12 ans. Plus il y a de résidents vaccinés, mieux nous pourrons protéger nos jeunes contre le COVID-19 jusqu'à ce que le vaccin soit approuvé pour eux plus tard cette année», a commenté la première ministre du territoire, Caroline Cochrane.

Actuellement 74 % de la population de 18 ans et plus du territoire est entièrement vaccinée et 78 %, partiellement.

Les collectivités de Fort Good Hope (86 cas actifs) et de Coville Lake (73 cas actifs) sont les plus affectées de la région de Sahtu. La santé publique a prescrit un confinement local pour une durée de 10 jours afin de prévenir une plus grande transmission de la COVID-19 et tous les centres de santé de la région et de celle du Dehcho n’offriront que des services d’urgence.

Au total, les Territoires du Nord-Ouest ont enregistré 328 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.