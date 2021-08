Faut-il toujours du sexe dans un couple?

Je suis en couple depuis 18 ans et nous avons deux enfants. Je vous écris après avoir lu les propos du monsieur qui blâmait une dame qui vous avait écrit pour dire qu’elle n’avait plus envie de faire l’amour avec son conjoint tout en précisant qu’elle l’aimait quand même. Ce monsieur l’accusait de manquer à son engagement et à sa promesse de fidélité envers cet homme qu’elle privait désormais de l’affection nécessaire pour lui donner le sentiment d’une véritable vie à deux.

C’est gros comme accusation ! Si cette femme tient à cet homme, mais n’a plus envie de couchette, c’est bien son droit. En temps de pandémie en plus, où la vie à deux est mise à rude épreuve, il devrait se calmer le pompon ! Pourquoi l’accuser à tort de transposer sur son fils ce qu’elle devrait accorder à son mari comme élan affectif ?

Je suis moi-même dans une situation de couple similaire et je vivais ce déchirement de façon quotidienne jusqu’à ce que je me décide à en parler ouvertement avec le père de mon enfant pour lui faire savoir que la couchette, j’en avais fait le tour, et que je n’en avais plus besoin pour me sentir bien avec lui. Heureusement, mon conjoint ne m’a jamais accusée, comme l’a fait cet homme à mots couverts, d’avoir une relation incestueuse avec mes enfants.

Non mais certains hommes en mettent plus que le client en demande ! Surtout quand une femme entre dans sa période de ménopause et qu’elle a du mal à s’endurer elle-même, comme c’est mon cas. On a fait la paix avec ça, mon conjoint et moi, et la vie n’a jamais été aussi belle dans notre couple !

Une mère et femme en santé

Sans vouloir donner totalement raison à ce monsieur pour les propos qu’il a tenus, j’aimerais vous souligner qu’une vie de couple suppose en général une vie sexuelle où chacun des membres trouve sa satisfaction.

Vous avez eu la chance de rencontrer un homme dont la vigueur sexuelle s’accorde exactement à la vôtre et où il vous est possible de mettre une croix dessus sans que ça lèse quelqu’un. Mais entre vous et moi, c’est une situation exceptionnelle dont vous devriez vous réjouir, sans pour autant nier que pour beaucoup d’autres couples, la sexualité perdurera jusque dans leur grand âge.