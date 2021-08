Incendie dans un mariage: des invités forcés de sauter d'une fenêtre

Une douzaine de personnes ont dû sauter de la fenêtre à l’étage d’une maison pour se sauver d’un incendie qui faisait rage dans la maison du quartier de Queens dans l’État de New York, dimanche.

Parmi les blessés, la mariée et sa filleule de six ans a rapporté le New York Post.

«Les gens ne pouvaient pas sortir en raison des barreaux placés devant les fenêtres. Ils ont dû sauter de la fenêtre au dernier étage», a expliqué Mike Paucar, un voisin âgé de 15 ans.

Le feu a débuté un peu avant 8 heures du matin et 22 citoyens et un pompier ont dû être transportés à l’hôpital selon les autorités.

La résidence était bondée de monde pour la célébration d’un mariage jusqu’aux petites heures du matin.

C’est seulement le lendemain matin lorsque plusieurs personnes étaient encore au lit qu’un gros bruit s’est fait entendre.

«Ils ne savent toujours pas ce qui a causé l’incendie, mais certains parlent d’une fuite de gaz», a expliqué l’un des invités.

Patrak Farjado, le tout nouveau marié, a fait trois allers-retours dans la résidence en flammes pour aller chercher des enfants qui étaient restés à l’intérieur.

«Il est allé chercher le bébé et est retourné à l’intérieur pour son beau-fils. Quand il a voulu y retourner une troisième fois, les escaliers étaient rendus pleins de fumée», a raconté sa femme Elizabeth Altaminaro.

«Ils ont détruit l’air conditionné qui était placé à l’étage et ils ont commencé à sauter [...] tout ce qu’on voyait c’était des gens qui sautaient par la fenêtre, ils tombaient sur le sol, quelques-uns se sont blessés dans l’opération», a mentionné Mike Paucar.