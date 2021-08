Jeu questionnaire: la télé de l’été!

Qu’avons-nous regardé à la télévision québécoise cet été, entre deux vagues de canicule (et de COVID, hélas!)? Beaucoup de sport, forcément, avec le parcours du Canadien en séries éliminatoires et les Jeux olympiques de Tokyo. On a aussi pu apprécier les couleurs du Québec à «La belle tournée» et s’amuser avec des jeux, des variétés et un peu de téléréalité. Qu’avez-vous retenu du petit écran de la saison qui s’achève? Faites le test!

1-Laquelle de ces personnalités ne figurait pas parmi les invités de Guy Jodoin à l’émission de «La belle tournée» consacrée à la Mauricie, diffusée au début juillet?

A)Patrick Norman

B)Sylvain Cossette

C)Richard Séguin

D)Christine Beaulieu

2-Les Québécoises ont fait belle figure aux Jeux olympiques de Tokyo, dont ICI Radio-Canada Télé était le principal diffuseur du 23 juillet au 8 août. Parmi les associations athlète-discipline suivantes, laquelle est erronée?

A)Maude Charron a remporté l’or en haltérophilie

B)Laurence Vincent-Lapointe a remporté l’argent au plongeon

C)Catherine Beauchemin-Pinard a remporté le bronze au judo

D)Lauriane Genest a remporté le bronze au cyclisme sur piste

3-Le couple temporaire formé par Brigitte et Carlos dans la deuxième saison de «Si on s’aimait» a amusé beaucoup de téléspectateurs. Quel surnom donné par Carlos à sa compagne a fait grimper celle-ci dans les rideaux?

A)«Chérie»

B)«Beauté»

C)«Chaton»

D)«Bébé»

4-Quelles équipes le Canadien de Montréal a-t-il dû vaincre en séries éliminatoires pour finir par aboutir en finale contre le Lightning de Tampa Bay et voir la coupe Stanley lui échapper, le 7 juillet?

A)Les Maple Leafs de Toronto, les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Las Vegas

B)Les Maple Leafs de Toronto, les Oilers d’Edmonton et les Golden Knight de Las Vegas

C)Les Jets de Winnipeg, les Oilers d’Edmonton et les Golden Knight de Las Vegas

D)Les Blues de St. Louis, l’Avalanche du Colorado et les Hurricanes de la Caroline

5-Une chanteuse qu’on n’avait pas vue depuis longtemps à la télévision nous a fait l’honneur d’une visite sur le plateau de «Bonsoir bonsoir!», récemment, car l’une de ses chansons était intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Qui est-elle?

A)Francine Raymond («Y’a les mots»)

B)Jano Bergeron («Recherché»)

C)Sandra Dorion («Vivre dans la nuit»)

D)Joane Labelle («Histoire sans retour»)

6-Complétez cette phrase de la chanson tirée de «Chaos», interprétée par Simon Morin, qui roule en boucle à TVA pour faire la promotion de la série, qu’on découvrira bientôt. «Le monde est...»

A)«Chill»

B)«Cool»

C)«Fou»

D)«Sans dessus dessous»

7-Dans quelle région du Québec était enregistré le Grand spectacle de la Fête nationale du 24 juin dernier?

A)En Estrie

B)Dans les Laurentides

C)À Québec

D)Dans Charlevoix

8-Quel est le concept du jeu «Question de jugement», qu’anime Pierre Hébert en semaine à ICI Télé?

A)En deux vérités et un mensonge, des figures publiques doivent révéler des pans de leur passé

B)Les personnalités doivent deviner ce que le public pense d’elles sur la base de résultats de sondages

C)Les artistes doivent révéler une idée préconçue qu’ils entretiennent à l’égard de leurs collègues connus

D)Les concurrents doivent anticiper ce que le public en studio pense d’une vedette, après que les spectateurs aient répondu en secret à des questions cocasses sur ladite vedette

9-Ils ont formé le premier duo de l’histoire de «Salut Bonjour» à remplacer Gino Chouinard à la barre de l’émission matinale cet été. Qui sont-ils?

A)Ève-Marie Lortie et Mathieu Roy

B)Marie-Josée Gauvin et Francisco Randez

C)Sabrina Cournoyer et Mathieu Roy

D)Ève-Marie Lortie et Georges Pothier

10-Vidéotron lançait plus tôt cette semaine sa nouvelle plateforme de vidéo sur demande par abonnement, Vrai. Jean-Michel Anctil y a son émission, où il accueille des humoristes, lesquels doivent...

A)Lire les numéros les plus marquants de leur carrière

B)Se livrer à cœur ouvert sur des expériences difficiles qu’ils ont vécu

C)Raconter leurs débuts

D)Improviser des blagues en face-à-face pour éliminer leur adversaire, aussi humoriste

11-ICI ARTV a gâté les nostalgiques cet été en dépoussiérant deux séries jadis très populaires, «Des dames de cœur» et «Cormoran». En quelles années ces téléromans avaient-ils été originalement diffusés

A)De 1981 à 1984 («Dames de cœur») et de 1988 à 1991 («Cormoran»)

B)De 1986 à 1989 («Dames de cœur») et de 1990 à 1993 («Cormoran»)

C)De 1987 à 1990 («Dames de cœur») et de 1994 à 1997 («Cormoran»)

D)De 1989 à 1992 («Dames de cœur» et «Cormoran»)

12-Sophie Thibault s’est confiée sur l’une de ses passions sur le plateau de «Y’a du monde à messe», qu’anime Christian Bégin pour une cinquième saison à Télé-Québec. Quelle est cette passion?

A)La batterie

B)La moto

C)La photographie animalière et d’oiseaux

D)Les papillons

13-La nouvelle saison de «Star Académie» ne sera en ondes que l’hiver prochain, mais c’est sous un soleil de plomb qu’on a annoncé l’identité du nouvel animateur des variétés du dimanche. Qui est-il?

A)Marc Dupré

B)Jean-François Breau

C)René Simard

D)Patrice Michaud

14-Télé-Québec a fait la part belle au cinéma d’ici tout l’été en diffusant des films québécois le dimanche soir. Le 8 août, on a pu revoir l’une des œuvres les plus grinçantes du réalisateur Ricardo Trogi. Laquelle?

A)«Québec-Montréal» (2002)

B)«Horloge biologique» (2005)

C)«1981» (2009)

D)«Le mirage» (2015)

15-Un nouveau collaborateur a fait officiellement son entrée dans la famille de LCN le dimanche 15 août dernier, en intervenant pour la première fois à cette antenne lors du déclenchement de la campagne électorale fédérale. Il est aussi le nouveau «morning man» de QUB radio. Qui est-il?

A)Philippe-Vincent Foisy

B)Marc-André Leclerc

C)Benoît Dutrizac

D)Danny St-Pierre

Les bonnes réponses

1-C (Richard Séguin, qui a plutôt participé à l’édition dédiée à l’Estrie, une semaine plus tôt)

2-B (Laurence Vincent-Lapointe a remporté l’argent au canoë-kayak de vitesse, tandis que Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont remporté l’argent au plongeon 3 m synchro)

3-B

4-A

5-C

6-A

7-D

8-D

9-C

10-A (L’émission s’intitule «Mes numéros marquants»)

11-B

12-C

13-A

14-B

15-A