La carrière de Pierre Létourneau en cinq photos souvenirs

Années 1960

Photo d’archives

En 1961, Pierre Létourneau lançait son premier album, sur lequel se trouvent Les Colombes et La chanson des pissenlits, ses premiers succès. En 1970, après avoir sorti successivement cinq albums éponymes et chanté sur les scènes du Québec, il s’exilait en France pour un an, avant de revenir avec un gros hit, sa chanson Maurice Richard, un hommage à la star du hockey, qu’il avait enregistrée là-bas avec 35 musiciens. « Je m’ennuyais du Québec ! » confiera-t-il alors.

Le parolier

Photo d’archives

Pierre Létourneau et sa muse, Nicole Martin, pour qui il a écrit une série de grandes chansons, dont Oui, paraît-il, musique d’Yves Martin, et Laisse-moi partir, musique d’Angelo Finaldi, deux chansons qui furent en 2011 intronisées au Panthéon des Classiques de la SOCAN pour plus de 25 000 diffusions à la radio. L’auteur a prêté sa plume à plusieurs autres artistes, dont Nanette Workman (Danser danser) et Marc Gélinas (La Ronde).

Retour sur scène

Photo d’archives

En 1982, Pierre Létourneau, 44 ans, effectuait un retour après dix ans d’absence sur scène. En entrevue, il confiait : « Si à la fin de ma vie, je pouvais dire que j’ai eu dix chansons magiques sur 1000 ou 2000 que j’aurai écrites, je serai bien heureux ! » Deux ans plus tard, il partait avec Claude Léveillée et Claude Gauthier pour une grande tournée de spectacles, formule qu’il reprendra plusieurs fois en carrière.

Après les boîtes à chansons

Photo d’archives

Il y a 35 ans, en 1986, alors qu’il célébrait 25 ans de métier. Pierre en était à son onzième album solo et il avait sorti une première compilation intitulée De tous les jours de la semaine à Plein d’amour. L’époque des boîtes à chansons était loin derrière et le chanteur présentait son spectacle Vivre avec vous au théâtre La Licorne à Montréal.

L’auteur qui chante

Photo d’archives

En 1990, il y a plus de 30 ans, « l’auteur, parfois compositeur, qui chante » tel qu’il aimait se décrire, était l’invité de l’émission Jeunesse d’hier à aujourd’hui, animée par Jacques Salvail (photo), diffusée à CFTM-TV (TVA). Pierre Létourneau avait lui aussi animé des émissions radio et télé des années plus tôt, dont La boîte à chansons en 1964 et Pulsion, à Radio-Canada.