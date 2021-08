La journée la plus chaude des vingt dernières années, et ce n’est pas fini

La deuxième canicule du mois d’août est à peine commencée et, déjà, un important record vient de tomber pour Montréal. C'est non seulement la température la plus chaude du mois, mais si la tendance à la hausse se maintient, le record de tous les temps dans la métropole pourrait être battu.

Encore une fois, pour la province, Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur pour Montréal, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, l’Abitibi-Témiscamingue, l’Estrie, Québec, la Beauce, Drummondville et l’Outaouais.

L'indice humidex atteindra encore les 35 °C et plus pour ces secteurs. Les nuits seront de nouveau inconfortables, avec des minimums s'approchant des 20 °C, prévoit l’agence fédérale.

Cette situation n’aidera pas à résoudre la pénurie de précipitations, qui compliquera grandement le travail des agriculteurs. À Montréal, 20 mm de pluie sont tombés en août 2021, ce qui est bien en deçà de la normale de 93 mm pour cette période de l’année.

La chaleur devrait se prolonger jusqu’à jeudi prochain.