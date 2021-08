Les condiments sous la loupe

Mayonnaise, ketchup, moutarde et relish sont de parfaits compagnons de nos burgers et hot-dogs estivaux. Les nouveautés ne manquent pas sur le marché avec plusieurs marques locales qui connaissent un réel engouement. Tour d’horizon des condiments et de leurs valeurs nutritives.

La mayonnaise

Photos courtoisie

Elle est constituée d’huile (souvent de canola), d’œuf entier, de jus de citron et de vinaigre. Selon les marques, elle contiendra ou non certains additifs.

La vraie mayonnaise Hellmann’s, un classique, apporte 100 calories, 10 g de gras (1 g de gras saturés) et 95 mg de sodium par portion de 15 ml (1 c. à soupe). Sa liste d’ingrédients est relativement simple, avec seulement un additif, de l’edta de calcium disodique. Sa version légère, avec la moitié moins de gras, contient 40 calories et 4 g de gras (0,3 g de gras saturés) pour la même portion. Comme beaucoup de produits allégés, cette mayonnaise est plus salée (115 mg) que la version régulière et contient quelques additifs en plus, soit de l’amidon de maïs et de pomme de terre modifié, de l’acide sorbique, du colorant naturel et de l’arôme naturel. Malgré sa faiblesse en gras, cette mayo perd en naturalité. Dommage !

La sauce à salade Miracle Whip est constituée d’huile de soya, de glucose-fructose, d’amidon de maïs modifié, de sorbate de potassium et d’edta de calcium disodique. Elle contient donc plus d’additifs que la vraie mayonnaise. Ses valeurs nutritives rappellent la mayonnaise réduite en gras, soit 40 calories, 3,5 g de gras (0,5 g de gras saturés) et 115 mg de sodium par portion. Quant à sa version légère, la Calorie-Wise, elle contient 30 calories et 2 g de gras seulement, mais son contenu en sodium est supérieur aux trois choix précédents, soit 140 mg. De plus, elle contient des additifs qui allongent la liste d’ingrédients, soit, en plus des additifs ci-dessus, de la dextrine de maïs, de la cellulose microcristalline et du carboxyméthylcellulose sodique. Considérant ceci, ce n’est pas une option que je peux recommander.

Les options locales l’emportent

Il y a quelques joueurs locaux qui font de la mayonnaise. C’est le cas de Cuisine Poirier, une entreprise de Saint-Jean-de-Matha qui fait des mayonnaises fraîches depuis 1984. Chaque portion apporte 110 calories, 12 g de gras (1 g de gras saturés) et 60 mg de sodium. Côté sodium, elle est vraiment distinctive. On aime aussi beaucoup sa liste d’ingrédients qui ne contient aucun additif. La simplicité comme j’aime ! Les mayonnaises aromatisées qui se déclinent en quatre saveurs (Provence, citronnée, doux chili et césar) s’ajoutent maintenant à leur gamme.

Maison Orphée offre aussi maintenant une mayonnaise (dijonnaise fraîche) qui présente de belles valeurs nutritives, soit 80 calories, 9 g de gras (1 g de gras saturés) et 85 mg de sodium. Elle est constituée d’huile de tournesol et de vinaigre de cidre biologique.

Enfin, Malimousse, une entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures, propose la MAG dont la valeur nutritive et la liste d’ingrédients rappellent la vraie mayonnaise Hellmann’s. Elle contient 100 calories, 11 g de gras (1 g de gras saturés) et 90 mg de sodium.

La moutarde

Photos courtoisie

Contrairement à la croyance populaire, la moutarde jaune américaine est moins salée que la moutarde de Dijon. Une portion de 5 ml (1 c. à thé) de moutarde jaune French’s apporte 60 mg de sodium contre 120 mg pour la moutarde forte Maille. Cette dernière contient aussi des sulfites. Encore ici, c’est la moutarde québécoise La Morin qui l’emporte avec 31 mg de sodium et l’absence de sulfites. Sa liste d’ingrédients est parfaite (graines de moutarde canadienne, vinaigre de cidre, eau, huile d’olive extra-vierge, sel de mer, sel de citron, curcuma).

La relish

Photos courtoisie

La relish standard (Coronation) contient, outre les concombres, plusieurs additifs. On y retrouve des colorants (avec tartrazine), une saveur artificielle, du benzoate de sodium, du polysorbate 80 et du sorbate de potassium, notamment. Chaque portion de 15 ml apporte 110 mg de sodium et 3 g de sucres. Nouveau produit sur le marché, la relish des Serres Toundra n’apporte que 45 mg de sodium et affiche une belle liste d’ingrédients. Elle contient deux agents texturants (gommes xanthane et de guar), mais aucun autre additif. Assurément un meilleur choix !

Le ketchup

Photo courtoisie

J’ai fait un banc d’essai sur le ketchup le 27 juin dernier. Encore ici, c’est une marque québécoise, Canada Sauce, qui l’emportait haut la main !

Pour ma recette de burger au tartare de saumon et fraises avec mayonnaise épicée : cliquez ici.