Les coureurs de malheur

Les complotistes, qui portent l’étoile de David en assimilant l’imposition de mesures sanitaires à du nazisme, m’exaspèrent.

Bien qu’ils soient dans la ouate au Québec, ils se comportent comme si on exigeait qu’ils marchent sur un lit de charbon ardent.

Il est triste d’observer des personnes qui n’apprécient pas leur chance. Nos médecins soignent toutes les personnes infectées, qu’elles soient prudemment vaccinées ou opposées au vaccin.

Il est donc encore plus choquant d’entendre ces gens évoquer le nazisme et les voir semer le désordre au nom des droits de la personne, alors qu’ils sont eux-mêmes les violeurs des droits de la grande majorité de la population.

Le bon sens

La liberté de s’exprimer ne constitue pas un permis pour la bêtise et le négationnisme. Quant à moi, le port de l’étoile de David, par ces « covidiots », constitue une grave distorsion de l’histoire et une banalisation de l’extermination de millions de juifs durant la dernière Grande Guerre.

Ces complotistes seraient-ils dans les rues afghanes ou birmanes pour y contester l’autoritarisme de leurs maîtres ?

Quel symbole porteraient-ils en Russie, au Nicaragua, en Chine et dans les pays où on emprisonne, torture et tue les opposants politiques ?

S’exhiberaient-ils dans les rues africaines ou sud-américaines de pays qui manquent dramatiquement de vaccins et qui appellent à la générosité des pays riches pour sécuriser leur population ?

Les trois quarts des personnes nouvellement infectées sont non vaccinées, il me semble que cela devrait faire réagir.

Des milliards de vaccins ont été injectés dans le monde et les complications secondaires demeurent limitées par rapport aux mortalités et aux formes graves de la maladie chez les non-vaccinés.

Un esprit raisonnable a tôt fait de constater que les avantages surpassent largement les inconvénients de la vaccination même si ce n’est pas sans risque.

Il appartient à l’État de veiller à la sécurité de tous ses citoyens, même au prix de restreindre la liberté de certains qui font fi des obligations qu’elle entraîne.

Le bonheur

Au lieu de chercher les chichis, ces gens devraient s’employer à apprécier les petits moments de bonheur qu’apporte vivre au Québec.

Nous bénéficions d’un filet social qui assure une relative quiétude à tous les citoyens.

Le système de santé québécois m’a tiré des griffes de la mort.

On m’a vacciné contre la COVID-19. À aucun moment, je n’ai songé à une quelconque objection, car je ne voulais surtout pas saboter le travail du personnel soignant.

Six mois plus tard, je continue de bien me porter. Je fête chez mes amis Francine et Pierre mon passage avec succès d’une première période à grand risque de rejet de la greffe.

Il est où le bonheur ? Il est dans ces petits moments magiques en bonne compagnie.

Le jour où on arrête de se plaindre le ventre plein, on mord encore plus à belles dents dans la vie et on se fait vacciner.