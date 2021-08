Les fidèles de Paul Mukendi clament son innocence

Les fidèles de Paul Mukendi, déclaré coupable d’agression sexuelle, clament son innocence lors d’un « Grand culte de vérité », dimanche matin à Québec, alors que le pasteur déchu fuit les autorités.

• À lire aussi: Le pasteur est en cavale

• À lire aussi: Agression sexuelle: la Cour d’appel maintient le verdict de culpabilité de Paul Mukendi

Niant les faits qui sont reprochés à leur «apôtre», des fidèles et des proches de Paul Mukendi ont dénoncé le « travail médiocre des journalistes » dans cette affaire, tout en écorchant au passage la victime.

Guy Martel/Agence QMI

Guy Martel/Agence QMI

« Les médias ont fait un travail de salaud dans cette affaire. Les mensonges de cette fille ne tenaient pas contre les alibis parfaits de l’apôtre » a déclaré l’un d’eux lors du rassemblement tenu au Centre évangélique Parole de Vie et diffusé en direct sur les réseaux sociaux.

« Le but était de le détruire et de détruire son travail. Tout a été mis à contribution pour le ruiner et en faire l’ennemi public numéro un des Québécois, lui qui a été un honnête citoyen sans histoire », a lancé un autre intervenant qui a pris la parole.

La police a l’œil ouvert

Déclaré coupable de neuf chefs d’accusation, dont agression sexuelle, voies de fait avec lésions et menaces de mort, Paul Mukendi a été condamné à huit ans d’emprisonnement.

Il a porté sa cause en appel, mais la peine a finalement été maintenue, le 16 aout dernier. Mukendi devait donc se livrer aux autorités carcérales vendredi, mais il a plutôt pris la poudre d’escampette.

Par l’entremise d’un communiqué de son organisation, il dit « fuir l’injustice dont il est victime ».

Mis au courant du « Grand culte de vérité » tenu par ses fidèles, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dit garder l’œil ouvert pour mettre le grappin sur l'homme en cavale.