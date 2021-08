Martha Wainwright: «C’est un album important pour moi»

Martha Wainwright n’avait pas lancé d’album depuis cinq ans. Un divorce et une pandémie plus tard, la voici de retour avec un album qu’elle a entièrement écrit et qui comprend même une pièce en franglais. Le Journal s’est entretenu avec l’artiste, qui espère pouvoir partir en tournée à l’étranger cet automne.

Est-ce qu’on peut dire que Love Will Be Reborn est un album de la pandémie ?

« J’ai commencé le travail avant la pandémie, en 2019. Mais il y a aussi quelques chansons que j’ai écrites dans les derniers mois. C’est un grand album pour moi comme artiste parce qu’il marque un nouveau chapitre de ma vie. Il est centré en plein milieu de ma quarantaine. [...] J’ai travaillé avec Pierre Marchand. Lui était à Sainte-Agathe et moi à Montréal. On a dû travailler séparément et je pense que ça lui a donné beaucoup d’espace pour faire ce qu’il avait à faire. Ç’a changé le son de l’album. »

Photo courtoisie

Est-ce que le titre de l’album fait référence à ta vie personnelle et au divorce que tu as vécu il y a quelques années ?

« Oui, c’est sûr. Love Will Be Reborn est la première chanson de l’album que j’ai écrite, en 2017. Ça fait un bon bout de temps. J’étais très surprise d’avoir écrit cette chanson-là. Elle est sortie de moi très vite, ce qui est plutôt rare. C’est comme si quelqu’un d’autre l’avait écrite ! J’étais alors dans une période très difficile, j’étais vraiment au plus bas. J’avais peur et je vivais de l’insécurité par rapport à l’avenir. J’étais donc contente que cette chanson-là sorte de moi. »

Tes deux garçons de 7 et 11 ans jouent dans le vidéoclip de cette chanson-titre. Pourquoi les avoir inclus là-dedans ?

« J’ai maintenant mes enfants 50 % du temps. C’est difficile pour moi. C’est important qu’ils comprennent ce que je fais quand je m’en vais pour une soirée ou en tournée. Je veux qu’ils comprennent ce que je fais dans la vie. Je leur fais souvent écouter mes chansons pour savoir ce qu’ils en pensent. S’ils dansent, c’est un bon signe ! Pour le vidéoclip, j’avais reçu une première version que je trouvais ennuyante. Mon garçon, qui s’intéresse à l’histoire du roi Arthur, m’a alors dit qu’il aimerait qu’on fasse quelque chose avec lui en roi. J’ai appelé le réalisateur pour lui dire que je voulais intégrer mes enfants. Il n’était pas super content au début. Mais je lui ai dit que c’était comme ça ! (rires) »

La chanson Falaise de Malaise est ta toute première pièce en franglais et aussi au piano. Pourquoi tu n’avais pas fait ça avant ?

« Le piano est un instrument que je ne joue pas du tout. Je m’y suis installée et c’était comme si je devenais une autre personne. “Est-ce que je suis Tori Amos ?” (rires) Ça m’a sortie un peu de la “femme avec une guitare”. Et je me suis dit que je pouvais essayer de le faire en français. J’avais déjà essayé avant et c’était très difficile. J’ai écrit quelque chose de poétique. »

« Il y a trois ou quatre ans, un réalisateur [Darius Marder] est venu vers moi pour que j’écrive une chanson en français pour son film [Sound of Metal]. J’ai attendu un peu trop longtemps et quand je lui ai envoyé une version de Falaise de Malaise, il m’a dit qu’il avait dû prendre une autre chanson, écrite par Arthur H, pour le tournage. Quand j’ai vu le film, je me suis dit que je m’étais vraiment tirée dans le pied ! Mais finalement, ma chanson se trouve sur mon album et elle est meilleure que celle d’Arthur H. (rires) »

L’espace culturel URSA, que tu as ouvert en 2019 à Montréal, a-t-il subi les contrecoups de la pandémie ?

« Oui, vraiment. C’était un travail de cœur, un grand investissement de mon temps et de mes sous. Quand la pandémie a frappé, ç’a été dévastateur. Depuis, on est en crise financière. On va voir où ça va aller, mais c’est compliqué. »

« J’ai commencé à donner des camps d’été pour des enfants de 7 à 11 ans. J’ai engagé trois ou quatre personnes et on passe les journées à faire des bricolages, du sport, de la musique et du théâtre. C’est bien, mais j’ai hâte de recommencer à faire des spectacles ! »

► L’album de Martha Wainwright, Love Will Be Reborn, est présentement disponible. Pour toutes les dates de sa tournée : marthawainwright.com.