Sept Afghans morts dans la cohue près de l’aéroport de Kaboul

Sept Afghans sont morts dans la cohue près de l’aéroport de Kaboul, a annoncé dimanche le ministère britannique de la Défense, qui presse pour repousser l’échéance américaine de retrait des troupes d’Afghanistan afin de pouvoir évacuer davantage de personnes.

Des milliers de familles se massent près de cet aéroport international pour tenter d’évacuer le pays après la prise de pouvoir des talibans.

« Nos pensées les plus sincères vont aux familles des sept civils afghans qui sont malheureusement morts dans la foule à Kaboul », a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense dans un communiqué.

« Les conditions sur le terrain restent extrêmement difficiles, mais nous faisons tout notre possible pour gérer la situation de la manière la plus sûre et la plus sécurisée possible », a-t-il ajouté.

Alors que la situation empire près de l’aéroport de Kaboul, le gouvernement britannique a plaidé pour repousser l’échéance fixée au retrait des troupes américaines d’Afghanistan.

Dans les colonnes du Mail on Sunday, le ministre de la Défense Ben Wallace a déclaré qu’« aucune nation ne pourra évacuer tout le monde » du pays contrôlé par les talibans, alors que le temps presse avant le 31 août, date fixée par l’administration américaine pour le retrait définitif de ses forces d’Afghanistan.

« Si le calendrier américain est maintenu, nous n’avons pas de temps à perdre pour évacuer la majorité des gens qui attendent », a déclaré Ben Wallace. « Peut-être que les Américains seront autorisés à rester plus longtemps, et ils auront tout notre soutien s’ils le font », a ajouté le ministre.

Il explique aussi que des centres de traitement des demandes d’évacuation seront mis en place « hors d’Afghanistan, dans la région » destinés aux Afghans que le Royaume-Uni a « l’obligation de ramener dans ce pays ».

Le gouvernement explore également « des moyens de maintenir une présence dans le pays après le départ des troupes ».

Le Royaume-Uni a évacué près de 4 000 personnes d’Afghanistan depuis le 13 août, à l’aide de plus d’un millier de soldats britanniques, selon le ministère de la Défense.

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Afghanistan, Laurie Bristow qui se trouve toujours à Kaboul, a déclaré que cet effort d’évacuation constituait « sans doute le plus grand défi international auquel j’ai travaillé comme diplomate ».

Selon le Sunday Times, le ministre des Affaires étrangères britannique, Dominic Raab, cherche à s’entretenir avec son homologue américain, Antony Blinken, pour discuter de la prolongation de l’échéance fixée au retrait des troupes.

L’ancien Premier ministre Tony Blair, qui a engagé la Grande-Bretagne dans la guerre en Afghanistan en 2001 aux côtés des États-Unis, s’est montré particulièrement virulent envers les États-Unis. Il a critiqué samedi « l’abandon » du pays par les Occidentaux qu’il a jugé « tragiques, dangereux et inutiles ».

Tobias Ellwood, député conservateur et président de la commission parlementaire sur les questions de défense, a estimé dimanche, sur Times Radio, que la situation en Afghanistan avait sonné la « fin » de la « relation spéciale » entre le Royaume-Uni et les États-Unis.