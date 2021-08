À la recherche de marqueurs réguliers

On le sait, le meilleur buteur du CF Montréal, Mason Toye, sera opéré cette semaine pour soigner une blessure à l’épaule.

Auteur de sept buts, il sera absent pour une période prolongée, sa saison risque même d’être terminée si sa convalescence devait s’étirer.

Sans lui, on se demande un peu qui va marquer. L’équipe a inscrit plus de deux filets dans un match seulement deux fois cette saison.

Et depuis la folle victoire de 5 à 4 contre Cincinnati le mois dernier, le CF Montréal n’a pas mis le ballon dans le fond du filet plus de deux fois dans chacun des huit matchs suivants, ne marquant que huit buts au total.

Production amputée

Romell Quioto, auteur de deux réalisations, est lui aussi blessé. Mais il doit réintégrer le groupe cette semaine.

Les autres attaquants ont peu contribué.

Bjørn Johnsen a connu un match de deux buts en 18 présences et c’est tout, tandis que Sunusi Ibrahim a une réussite en 15 rencontres.

Derrière eux, Djordje Mihailovic a quatre filets pendant que Ahmed Hamdi et Joaquin Torres en ont chacun deux.

Comme Mihailovic est le moteur de l’attaque quand on ajoute ses six passes décisives, pourrait-il être une solution temporaire ?

« Je pourrais jouer plus haut, je suis à l’aise autour de la surface, mais je n’en ai pas encore discuté avec l’entraîneur », a précisé le milieu de terrain.

Adaptation

Mihailovic est de ceux qui pensent que les athlètes doivent se fondre à la façon de jouer de l’équipe.

« Nous avons nos principes de jeu et ça ne peut pas changer, peu importe qui se retrouve sur le terrain.

« J’ai aussi beaucoup de confiance en nos attaquants même s’ils ne marquent pas en ce moment. »

Ce qu’on a toutefois remarqué, c’est que Mihailovic semble bien s’entendre avec Mathieu Choinière qui est plutôt à l’aise comme latéral.

« Quand on joue constamment avec les mêmes joueurs, on connaît leurs tendances », analyse Mihailovic.

« Nos latéraux poussent beaucoup et quand ils sont plus haut sur le terrain, ça m’aide, c’est plus facile de combiner avec eux. »

Avec le retour de James Pantemis, qui n’est plus infecté par la COVID-19, le CF Montréal a de nouveau prêté le gardien Jonathan Sirois au Valour FC de Winnipeg de la Première ligue canadienne.