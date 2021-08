Affaire Prosper: «en politique on doit avoir un dossier très "clean"»

Le candidat Jean Airoldi, d’Ensemble Montréal dans le district Champlain-L’île-des-Sœurs ne souhaite pas mener une campagne négative.

«Je ne veux pas commencer une carrière en politique et critiquer ce qui a été fait. Je me suis toujours dit dans la vie tu critiqueras quand tu en feras partie et que tu feras quelques choses pour le changement...Je n’aime pas vraiment la politique qu’on chiale et les petites prises de bec», a mentionné Jean Airoldi.

Toutefois, il a tenu à préciser qu’il était d’accord avec la position de Denis Coderre sur la candidature controversé de Will Prosper.

«J’ai rempli un questionnaire d’Ensemble Montréal de 30 pages et si j’avais un passé comme lui, je pense que j’aurais pris les feuilles et je les aurais déposés sur la table au lieu de les envoyer comme candidat», ajoute le candidat d’Ensemble Montréal.

Selon lui pour certains métiers, on se doit d’avoir une feuille de route irréprochable.

«Je pense qu’en politique on doit avoir un dossier très très "clean"»

De passage à La Joute en prolongation lundi, il a tenu à expliquer son choix de se joindre au parti de Denis Coderre.

«Je l’ai quand même aimé comme maire avant. C’est un gars qui est présent avec des défis. On le voyait dans tous les événements et je trouvais qu’il était fier de sa ville», a souligné M. Airoldi.