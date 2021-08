Afghanistan: le Programme alimentaire mondial doit survivre!

Alors qu'une nouvelle aube se lève sur les chaînes de montagnes arides et poussiéreuses qui entourent Kaboul, mon esprit est déjà au travail. Les événements de ces derniers jours, depuis que les talibans ont pris le contrôle de la capitale, défilent dans ma tête — les coups de feu, l'angoisse de nos collègues afghans. Ce sont des moments effrayants et imprévisibles.

Nous savions que les choses allaient changer avec le retrait des troupes étrangères, mais le rythme auquel tout cela s'est passé nous a tous pris par surprise. Nous opérons dans les zones contrôlées par les talibans depuis de nombreuses années, et les talibans ont assuré que le Programme alimentaire mondial serait autorisé à poursuivre son travail. Mais il reste encore beaucoup d'inconnues.

Plusieurs familles dans le besoin

Ce qui me préoccupe le plus: les millions de personnes à travers l'Afghanistan qui dépendent de notre aide. Des décennies de conflits, de graves sécheresses causées par le changement climatique et, plus récemment, la pandémie de COVID-19 ont poussé ce beau pays tourmenté au bord d'une catastrophe humaine. Alors que nous nous dirigeons vers un nouvel hiver afghan rigoureux, une personne sur trois a déjà du mal à mettre de la nourriture sur la table. Deux millions d'enfants sont sous-alimentés.

L'incertitude jette une ombre sur notre capacité à poursuivre notre travail, qui est pourtant vital.

Et puis, il y a nos collègues afghans. Une équipe de 450 hommes et femmes, tous des chefs de file dans leur communauté, travaillant avec le PAM au service de leurs concitoyens. Je ne peux pas les admirer davantage, car même sous ces contraintes, notre personnel national continue de se rendre au travail, et autant que la sécurité le permet, il assure la livraison continue de nourriture à ceux qui en ont le plus besoin.

Transition pacifique souhaitée

Pour le bien de chaque fille et de chaque garçon en Afghanistan, nous espérons maintenant une transition pacifique. Ce pays souffre depuis trop longtemps. Nous avons besoin du Programme alimentaire mondial et des autres agences humanitaires afin qu'ils poursuivent leur travail vital, pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin — les familles déplacées par le conflit, les agriculteurs qui ont perdu leurs récoltes, les personnes dont les emplois ont été balayés en raison des impacts économiques de la COVID-19.

Ces personnes — dont nous devons nous assurer qu’elles aient suffisamment à manger dans le présent et qu’elles puissent se tourner vers un avenir meilleur — sont la raison pour laquelle nous sommes en Afghanistan depuis six décennies, et prévoyons de rester pour les aider. Nous ne prenons jamais parti, nous évitons les considérations politiques, économiques ou militaires, nous ne faisons qu’apporter un soutien à ceux qui en ont besoin, où qu’ils soient. Au cours des six premiers mois de 2021, nous avons apporté une aide alimentaire et nutritionnelle à 5,5 millions de personnes, y compris des personnes qui ont fui leur foyer lors des récents combats. Alors qu’ils commençaient à affluer à Kaboul à partir d’autres provinces au début du mois, nous avons commencé à envoyer des équipes mobiles à travers la ville pour les aider.

Les jours passés ont été chargés d'inquiétude, mais je sais que notre travail humanitaire doit se poursuivre. Et j'espère que la communauté internationale soutiendra avec encore plus de force la réponse humanitaire. Le PAM a un besoin urgent de 200 millions de dollars — nos vivres s'épuiseront en octobre, exactement au moment où les restants de nourriture de la dernière récolte commencent à diminuer et que l'hiver commence à s'installer.

Dervla Murphy a écrit un jour, à propos d'Hérat: «[L'Afghanistan] est aussi vieux que l'histoire et aussi émouvant qu'un grand poème épique.» Le peuple afghan a une histoire qui précède la guerre — qu’il continuera d’écrire pendant et après cette période. Mais pour ce faire, ils ont besoin de nous, à leurs côtés. Peut-être plus que jamais.

— Témoignage de Mary Ellen McGroarty, directrice du Programme alimentaire mondial des Nations unies

Photo Courtoisie

* Ce texte a été publié par le Irish Times, le 19 août 2021 — traduction PAM autorisée par le Irish Times pour republication.