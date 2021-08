«Albertine en cinq temps - l’opéra»: une sororité lyrique

Les œuvres de Michel Tremblay s’adaptent aisément en musique, et c’est le cas pour la pièce «Albertine en cinq temps», dont une version lyrique est en cours de création, alors que plusieurs extraits ont été présentés en avant-première, jeudi dernier, au Théâtre du Rideau Vert, à Montréal.

L’idée de cette nouvelle production a germé dans la tête de Nathalie Deschamps, directrice artistique et metteure en scène, durant le confinement. «Je racontais à Michel Tremblay combien j’avais été touchée par certains parcours de femmes durant cette période difficile, et je lui disais que ça prendrait une pièce de théâtre comme la sienne pour créer une œuvre lyrique qui rende hommage à la femme dans sa diversité de corps et d’âge. Il m’a juste répondu: "Fais-le!"»

Forte de cet appui, elle a réfléchi à son casting idéal et elle a appelé directement les interprètes visées. «Les femmes de la distribution ont immédiatement accepté. J’ai ensuite continué avec les femmes conceptrices, puis des femmes d’affaires pour supporter le projet. Ç’a été un mouvement collectif de femmes enthousiastes.»

Dans un premier temps, cinq femmes se sont attelées à l’écriture du livret (Nathalie Deschamps, Chantal Lambert, Monique Pagé, Catherine St-Arnaud et Chloé Ekker), puis Catherine Major a été choisie pour composer la musique de cet opéra, qui prendra vie dans sa forme définitive en août 2022.

Joël Lemay / Agence QMI

Sur mesure

«Je fais habituellement plus de la chanson, mais je compose aussi des musiques de films, a expliqué Catherine Major. Quand je compose pour Diane Dufresne, par exemple, comme c’est le cas actuellement, je ne travaille pas de la même façon que pour moi. Je sais que Diane est capable de faire des envolées et j’y pense en écrivant. C’est ça composer pour d’autres, et c’est le même exercice que j’ai fait avec "Albertine". C’est une écriture instinctive et j’ai le vocabulaire pour le faire en version lyrique.»

La compositrice avait le souvenir d’avoir vu la pièce de Tremblay, étant plus jeune. «Je l’ai relue après avoir eu la proposition, et ma fille de 11 ans m’a ensuite piqué le livre et l’a dévoré très rapidement. Mais mon souvenir d’"Albertine" n’était pas le même, je n’avais pas l’âge que j’ai aujourd’hui. À 41 ans, je suis touchée autrement par ce texte.»

Le travail de composition des airs a été fait sur mesure pour les interprètes. «J’ai écouté des enregistrements des chanteuses avant de composer, mais c’est très dur. Honnêtement, j’avais l’impression de connaître leur timbre, mais en arrivant aux répétitions, j’ai changé plein de choses. J’ai dû affiner mes compositions pour aussi respecter leurs demandes. Je les écoutais, et on travaillait ensuite ensemble pour accorder des choses. Il y a eu des ajustements et il va y en avoir d’autres d’ici les premières représentations.»

Joël Lemay / Agence QMI

Éclairage différent

La version lyrique de la pièce de Tremblay offre un nouveau regard sur ces paroles de femmes dans le contexte actuel. «Quand j’ai vu cette pièce à la création, j’étais toute jeune et j’avais eu un choc de voir cette femme prise avec toute cette rage, a détaillé Nathalie Deschamps. À mon âge d’aujourd’hui et avec cette version opératique, j’ai l’impression que ça me permet de transcender quelque chose de plus grand que moi, et de me dire que mon histoire est moins lourde à porter parce que d’autres femmes la porte également.»

«Albertine en cinq temps - l’opéra» sera présenté en août 2022, à Montréal, et en tournée au printemps 2023. Infos: productionsdu10avril.com.