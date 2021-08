Astérix et sa bande bientôt en librairie

Ce nouveau tome, intitulé Astérix et le Griffon, sera lancé le 21 octobre. Le mystère autour de l’endroit où Astérix, Obélix, Idéfix et le druide Panoramix partiront en cavale persiste.

Tout ce que l’on sait, c’est que cette nouvelle aventure se déroulera dans un pays qui n’existe pas vraiment.

Une image publiée en avril dernier montrait l’irrésistible duo en train de récupérer le petit Idéfix, installé fièrement sur la tête d’une créature menaçante, sculptée dans un tronc d’arbre.

Le dessinateur Didier Conrad a levé le voile sur le processus de création d’Astérix et le Griffon.

« Jean-Yves Ferri, le scénariste, m’a expliqué en grandes lignes ce qu’il pensait faire pour cette histoire et j’ai passé deux à trois mois à faire des recherches de documentation et graphiques pour préparer les décors et les personnages nouveaux. Le choix des personnages a été fait entre les différentes options proposées », a-t-il expliqué, lors d’un entretien.

Une représentation sculptée de la Tarasque, une bête du folklore du sud de la France, a été l’élément déclencheur pour la réalisation de cet album. L’aspect de cette créature n’était pas suffisamment connu, et Jean-Yves Ferri a décidé d’opter pour un griffon.

Le scénariste précise que cette 39e aventure a une saveur un peu différente.

« C’est un voyage qui change de la tradition, car il parle d’un peuple moins bien connu du public que les Ibères ou les Helvètes, par exemple », a-t-il indiqué.

18 cases publiées

Les éditions Albert-René ont publié dans Le Journal du dimanche en France et dans Le Soir en Belgique, au cours des dernières semaines, une série de cases où l’on voit le quatuor préparer son voyage vers cette destination inconnue.

Images courtoisie Éditions Albert-René

Ces 18 cases, regroupées sous le titre Le Grand Périple, sont une introduction à cette 39e aventure.

« Les strips permettent de donner le ton sans trop révéler de choses. C’est devenu une sorte de rendez-vous avec le lecteur, qui s’amuse à deviner la future destination des Gaulois. C’est un petit jeu qui permet d’ajouter un léger bonus en marge de l’album lui-même », a fait savoir Jean-Yves Ferri.

La pression

Le duo doit, avec chaque nouvelle aventure, relever un défi immense. Celui de répondre aux attentes des amateurs de cette franchise. Ce qu’ils tentent de faire, depuis 2013, avec la publication des albums Astérix chez les Pictes, Le Papyrus de César, Astérix et la Transitalique et La Fille de Vercingétorix, qui ont connu du succès.

« En acceptant de travailler sur Astérix, on savait qu’on serait jugés à l’aune de nos grands prédécesseurs, et que cette situation ne serait jamais confortable. La pression vient de la “conformité” qu’on s’efforce de respecter sous plein d’aspects... Mais, par Toutatis, s’il y a pression, il y a heureusement aussi la satisfaction, au bout, de faire plaisir à pas mal de lecteurs », a lancé le dessinateur Jean-Yves Ferri.

