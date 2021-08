Blue Jays : vaccin obligatoire, hausse de capacité demandée

Les Blue Jays de Toronto exigeront, dès le 13 septembre, une preuve de vaccination ou un résultat de test de dépistage à la COVID-19 négatif pour donner accès au Rogers Centre.

Cette mesure, annoncée lundi, s’appliquera aux partisans, mais aussi aux membres du personnel, âgés de 12 ans et plus, pour les 12 dernières parties à domicile. La formation du baseball majeur espère maintenant que la capacité maximale du stade, actuellement limitée à 15 000, pourra bientôt augmenter.

«J'espère que nous serons en mesure d'augmenter la capacité dès que cela sera sécuritaire de le faire, a commenté Anuk Karunaratne, vice-président des opérations commerciales des Jays, dans une entrevue avec le quotidien "Toronto Sun". Elle sera ultimement déterminée par la Santé publique. J'espère que ce serait le plus tôt possible.»

Les Blue Jays succèdent ainsi à la majorité des équipes de la métropole ontarienne. Maple Leafs Sports & Entertainement (MLSE), qui possède les Maple Leafs, les Raptros, le Toronto FC, les Argonauts et les Marlies, avait en effet annoncé des intentions identiques, mardi dernier.

Si les Jays sont bien conscients que cette nouvelle mesure ne fera pas l’unanimité auprès de ses partisans, ils espèrent ainsi créer une atmosphère de séries éliminatoires, pendant que la lutte pour une place aux séries de fin de saison fait rage sur le terrain.

«Il y a l'avantage de créer une atmosphère de séries éliminatoires, une atmosphère de baseball compétitif en septembre, et avec cela, il y a un avantage financier, a concédé Karunaratne. Mais étant donné le nombre de matchs restants, ce n'était pas du tout un aspect de cette décision.»

«Toute augmentation de la capacité sera bénéfique. Si nous sommes dans la course aux séries éliminatoires et finalement dans les éliminatoires, je pense que pouvoir jouer ici devant plus de 15 000 personnes serait idéal.»

