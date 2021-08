Bryson DeChambeau au Mondial des gros cogneurs

Reconnu pour la puissance de ses coups de départ, le golfeur américain Bryson DeChambeau a indiqué lundi qu’il participera au Professional Long Driver's Association World Championship, une compétition qui réunira les meilleurs cogneurs de la scène internationale du 28 septembre au 1er octobre, à Mesquite, au Nevada.

Le détenteur du sixième rang mondial du golf professionnel domine le circuit de la PGA cette saison avec une distance moyenne de 321 verges sur ses coups de départ. Cependant, il aura fort à faire pour remporter cet événement où des frappes supérieures à 400 verges sont normalement requises pour devancer la concurrence.

Néanmoins, la tâche importante qui l’attend ne semble pas effrayer celui qui aura participé juste avant à la Coupe Ryder, prévue du 24 au 26 septembre.

«J’ai travaillé fort afin d’élever mon jeu à leur niveau, donc j’ai une chance. Par contre, je souhaite continuer de jouer mon meilleur golf dans le cadre de mon boulot quotidien», a-t-il affirmé sur son compte Instagram, tel que repris par le magazine «Gold Digest».

De gros clients

DeChambeau a fait parler de lui au cours des derniers mois avec sa transformation physique lui permettant de gagner de la puissance, un atout sur les tertres de départ; selon le site de la PGA, il mesure 6 pi et 1 po et affiche un poids de 235 lb. Le «Scientist» a d’ailleurs misé amplement sur celle-ci pour remporter l’Invitation Arnold Palmer cette année et l’Omnium des États-Unis en septembre 2020.

Aussi, à sa dernière présence au Nevada, soit à l’Omnium Shriners Hospitals for Children l’automne passé, il avait eu l’avantage sur ses rivaux avec une distance moyenne de 363,1 verges sur ses «drives». Néanmoins, quand les participants du championnat mondial des cogneurs se sont présentés en mai dernier, Justin James l’avait emporté avec une frappe de 372 verges et son plus long coup de la compétition avait été mesuré à 406 verges.

Pour tenter d’exceller, DeChambeau comptera sur les conseils de son ami Kyle Berkshire, qui domine le classement général du championnat devant James et qui s’est entraîné à ses côtés.

«Il m’a donné de précieux conseils lui ayant permis de se rendre là où il en est, soit à une vitesse d’élan de 150 milles à l’heure environ, disait-il en janvier, tel que rapporté par la chaîne Golf Channel. Donc, j’ai appliqué certaines de ses techniques. Plusieurs d’entre elles sont liées à la capacité de repousser les limites de votre corps. Il faut passer de longues heures à s’élancer avec votre bois et une balle de golf en espérant améliorer la vitesse.»