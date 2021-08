Café Mexique : Le rêve d’un travailleur étranger

Un partenariat unique entre un travailleur étranger de l'Île d'Orléans et un torréfacteur de Québec voit le jour.

Depuis 12 ans Carlos Antonio Peña Vela vient travailler dans les champs de fraises de l'Île d'Orléans. Mais pour le travailleur étranger, il n'y a pas que les fraises qui le passionnent.

Au Mexique, Carlos possède depuis quelques années une petite production de café. Son souhait est d'exporter son produit.

Un rêve qu’il a réalisé grâce à une rencontre, il y a un peu plus d'un an, avec Alexandre Moreau, chef torréfacteur à la Maison Smith, de l'île d'Orléans.

«Son histoire était touchante et inspirante. Carlos a débuté sur la ferme Onésime Pouliot comme employé et au fil des années il a réussi à acheter sa ferme de café au Mexique et il vient de débuter sa production alors je me suis dit que je devais l'aider», a souligné Alexandre Moreau.

En quelques mois, une structure, pour importer les grains de café produits par Carlos, a été mise en place. Environ 1500 kilogrammes, soit une quinzaine de sacs, sont finalement arrivés dans les derniers jours.

«J'ai pleuré, quand j'ai vu mon café arriver. Je n'avais jamais pensé avoir mon café ici à la Maison Smith. Je suis vraiment fier de moi», a dit avec émotion, Carlos Antonio Peña Vela.

«On voulait le voir s'épanouir et le voir grandir dans ce projet. Pour nous, c'est une fierté de voir que le café est arrivé à destination. Nous avons juste hâte aux prochaines années pour voir comment la collaboration va évoluer», a exprimé Alexandre Moreau.

Même si Carlos compte augmenter sa production de café, il continuera son travail à la ferme Onésime Pouliot. Au cours des prochaines semaines, ces grains de café seront soigneusement torréfiés pour maximiser la saveur. Si tout se passe comme prévu, le café de Carlos devrait être en vente d'ici la fin septembre.