Comment aider mon fils autiste?

J’ai mis au monde un fils différent des autres. Pendant les vingt premières années de sa vie, j’ai cherché quoi faire pour lui faciliter l’existence, car son parcours scolaire a toujours été difficile. Je devais gérer à la fois ses échecs comme ses super réalisations scolaires, en même temps que me confondre en excuses pour tous ses comportements, en apparence, asociaux.

Quand il a enfin pu choisir un champ d’activité qui répondait à ses aspirations, on aurait dit que je me mettais à souffler un peu. Mais c’est ce moment que son père a choisi pour lever le camp. Il en avait assez disait-il de vivre avec un enfant « pas comme les autres ». Il consentait bien à payer tous les surplus pour le mener à terme, mais il ne voulait plus jouer la game du père qui comprend, puisqu’il ne comprenait pas ce qui se passait dans son fils, et surtout qu’il ne comprenait pas tout ce que j’avais envie de faire pour cet enfant.

Qu’est-ce que je fais avec ça Louise ? Je sais que je ne peux pas laisser tomber mon fils parce qu’il a besoin de moi, mais est-ce que j’en fais trop?

Maman engagée

On n’en fait jamais trop pour son enfant, et dans certains cas, comme le vôtre, il faut en faire plus pour obtenir un résultat. « La différence humaine est normale, saine et souhaitable » titrait une lettre ouverte de La Presse+ traitant de neurodiversité. « Plus on la regarde avec un œil ouvert, plus on en voit les esprits distincts au lieu de n’y voir que des pathologies ».