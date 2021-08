Dénoncer ou pas dénoncer?

Je vis présentement dans un dilemme et les quelques personnes à qui j’en ai parlé ne m’ont pas aidée à le résoudre. C’est pourquoi jai pensé vous le soumettre pour avoir votre avis. Je suis une femme en milieu de cinquantaine. Je n’ai pas travaillé directementdans ce qu’on appelle le monde artistique, mais on pourrait dire que j’ai toujours été impliquée en périphérie de celui-ci.

Vous ne serez donc pas surprise d’apprendre que le mouvement de dénonciation de l’année 2020 #metoo m’a frappé de plein fouet. Circulant dans un environnement qui a fait l’objet de plusieurs dénonciations, et pas des moindres, vous devez vous douter que j’en ai vu des vertes et des pas mûres.

Mais ce que j’ai vu et pour ainsi dire vécu, ne me concerne pas exclusivement. Ça concerne aussi plusieurs personnes qui gravitaient autour de moi au moment des évènements, il y a une vingtaine d’années. À ce jour, personne n’a dénoncé qui que ce soit. C’est ça qui rend ma situation difficile et qui me fait hésiter.

Si Je m’avance pour parler, je vais être identifiée à certains gestes qu’on pourrait qualifier « d’agressions sexuelles ». Mais si je ne dénonce pas, les choses qui se sont passées jadis risquent d’être à jamais oubliées dans la nuit des temps.

En même temps, vu le peu de condamnations survenues à ce jour, qu’est-ce que je perds à ne rien dire ?

Une anonyme qui veut le demeurer

Ce que vous perdez me demandez-vous ? Bien honnêtement, ça m’est difficile de répondre à une aussi vaste question. Vous seule pouvez évaluer ce que les évènements en question ont entraîné comme conséquences dans votre vie. Et je pense que si ça vous obsède encore aujourd’hui après autant d’années, ça vaudrait le coup de consulter en psychologie pour en faire l’évaluation.

Certains vous diront que dénoncer va vous libérer l’esprit, alors que d’autres vous diront que cela va vous entraîner dans un tel maelstrom que ça va vous enfoncer encore plus. Moi je vous dirais que dans le milieu se situe la bonne réponse à votre difficile question, et que c’est avec l’aide d’un ou d’une spécialiste de la question que vous allez trouver la réponse.