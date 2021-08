Deuxième phase de l’entraînement olfactif à l’UQTR

Des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) débutent la deuxième phase de tests pour un futur projet pilote d’entraînement olfactif. Quelques mois après la première phase, ils recrutent des participants pour la deuxième cohorte.

L’étude qui est menée vise les personnes qui ont perdu l’odorat sur le long terme après s’être remis de la COVID-19.

Les chercheurs se basent sur une étude qui stipule qu’environ 60% des personnes atteintes par le virus ont perdu l’odorat dès l’infection. De ce groupe, près de 10% ne retrouvent pas l’odorat, même après des mois.

La première phase a eu pour but de collecter des données à savoir si l’entraînement olfactif est efficace pour remédier au problème. Pour ce faire, un groupe de participants ont reçu des fioles avec une odeur, comme la fraise ou le citron, alors qu’un autre groupe placebo a reçu des fioles sans odeur, à l’insu de tous.

«On fait ça pour avoir des données qui vraiment ne sont pas influencées par un biais, a expliqué le professeur au Département d’anatomie à l’UQTR, Johannes Frasnelli.

Quant à elle, la deuxième phase des tests se veut un peu plus intensive.

Les participants recevront toujours des fioles parfumées, soit une à la fraise, une au citron, une au café et une autre au fromage. La différence, c’est qu’à l’expérience olfactive sera aussi ajoutée une expérience gustative et visuelle.

Des images seront transmises aux groupes, qui pourront aussi gouter le liquide parfumé.

«On veut vraiment créer une espèce de feu d’artifice sensoriel. ‘’Boom’’. On veut vraiment réveiller le cerveau si on peut le dire», a confié le directeur du laboratoire de recherche, Frank Cloutier.

Il explique également que les tests se feront le matin et le soir par les participants, pour une durée de douze semaines.

Au terme de ces deux phases, les chercheurs pourront conclure si l’entraînement olfactif, appliqué lors de perte d’odorat pour d’autres infections virales, est la meilleure solution dans le cas de la COVID-19.

Contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, perdre l’odorat peut être très handicapant pour une personne. Il s’en suit souvent d’une diminution de la qualité de vie et des enjeux de sécurité.

«Ça peut être très, très dérangeant, ça peut être dangereux parce qu’on ne perçoit plus le gaz, on ne perçoit plus la fumée, plus les aliments périmés et ça peut avoir une atteinte assez sévère sur la qualité de vie», a dénoncé M. Frasnelli.

Il poursuit en expliquant que le fait de ne plus sentir aucune nourriture, ni sa famille, ni ses proches et que de penser avoir une mauvaise odeur corporelle peut même mener à une dépression chez les personnes touchées.

Aux termes de la deuxième phase, les données des deux expérimentations seront compilées. Seulement alors sera-t-il possible de déterminer si les tests auront eu les résultats escomptés.

Dans le cas d’une réussite, l’équipe de M. Frasnelli compte étendre les tests à une bien plus grande partie de la population. Le but est ainsi de trouver une solution à la problématique, en plus de redonner une meilleure qualité de vie à tous ceux qui sont affligés par ce symptôme qu’a amené la pandémie.