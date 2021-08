Dix spectacles à voir au festival Mutek

Le festival de musique électronique Mutek est de retour à Montréal pour sa 22e édition. L’événement, qui doit bien sûr se plier aux mesures sanitaires, propose cette semaine un volet musical de 59 concerts, dont plusieurs extérieurs gratuits, au Parterre du Quartier des spectacles. « La scène extérieure gratuite, ça permet d’avoir une vision de ce qu’est la musique électronique d’aujourd’hui, avec des artistes canadiens, dit le programmateur Vincent Lemieux. Ce qui me fascine, c’est qu’on est capable de faire une programmation de niveau international avec des artistes d’ici. » Le Journal lui a demandé de cibler 10 concerts à ne pas manquer.

All is Well

« Fred Everything est un pilier de la scène électronique. Ça doit faire 20 ans qu’il n’a pas joué live, car il est plus souvent comme DJ. Cette fois-ci, il fait un projet un peu différent, un style musical plus ambiant. C’est un truc que j’attends avec impatience. »

► Dimanche, 22 h, au MTelus

Myriam Bleau

« C’est une artiste visuelle qui fait aussi de la musique. Elle fait des projets depuis plusieurs années avec nous. Cette année, elle propose un show audiovisuel. »

► Mardi soir, à partir de 21 h 30, à la Cinquième Salle ; Priori & Jason Voltaire joueront juste avant.

Yu Su

« Elle vient de Vancouver et est d’origine chinoise. C’est la première fois qu’elle fera un show en solo. Elle était déjà venue à Mutek il y a quelques années avec un groupe. Cette fois-ci, elle sera accompagnée de deux musiciens. »

► Samedi, à partir de 22 h, au MTelus ; aussi dimanche, à partir de 17 h, au Parterre du Quartier des spectacles.

Porto Porto!

Ce groupe propose une musique techno expérimentale d’avant-garde. On y retrouve la harpiste Alex Tibbitts, de Californie, le joueur de synthétiseurs modulaires Quan, du Vietnam, le chanteur et claviériste Samito, du Mozambique, de même que le Montréalais James, alias Boogieman, aux rythmes modulaires, basse et conception sonore.

► Vendredi, 22 h, au MTelus

Poirier

« Ce sera le show d’ouverture. Il va faire un genre de set hybride où il présentera son dernier album, Soft Power. » L'artiste multidisciplinaire G L O W Z I poursuivra la soirée dans cette case appelée Expérience 1.

► Mardi soir, 19 h, au Parterre du Quartier des spectacles, gratuit

Alex McMahon

Le musicien, réalisateur et directeur musical de Star Académie a lui-même rejoint l’équipe de Mutek. « Il voulait faire un truc différent, dit Vincent Lemieux. Il vient chaque année à Mutek et il aime vraiment ça. Il voulait faire un projet solo avec des synthétiseurs modulables. »

► Samedi, 22 h, au MTelus

Charbonneau/Amato

« Mathieu Charbonneau est un des membres de Timber Timbre. Il joue aussi avec Stéphane Lafleur dans Avec pas d’casque. Ici, c’est un projet qu’il fait avec Pietro Amato, qui joue du cor dans Bell Orchestre. Ils vont présenter Synth Works volume 2. »

► Vendredi, 21 h 30, à la Cinquième Salle de la Place des Arts

Toninato & Lecours

« Ida Toninato et Pierre-Luc Lecours (photo) ont fait une résidence d’artistes pendant deux mois à la galerie Avatar, à Québec. Ils ont préparé l’œuvre qu’ils vont présenter à Mutek. On est très excités... »

► Vendredi, à partir de 18 h, à la Cinquième Salle ; Nick Schofield jouera en premier.

Nick Schofield

« C’est un projet que j’aime beaucoup qui s’appelle Glass Gallery. Il a déjà habité à Montréal, mais il est maintenant à Ottawa. Il fait de la musique ambiante très planante. C’est super beau. »

► Vendredi, 18 h, à la Cinquième Salle de la Place des Arts

Ciel

« C’est une artiste de Toronto. Comme pour Yu Su, elle va faire deux performances à Mutek, une au MTelus et une à l’extérieur. »

► Samedi, à partir de 22 h, au MTelus ; aussi vendredi, à partir de 17 h, au Parterre du Quartier des spectacles.