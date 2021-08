Jameis Winston en met plein la vue

Au cœur d’une lutte avec Taysom Hill pour le poste de quart-arrière partant, Jameis Winston a été spectaculaire dans une victoire de 23 à 21 des Saints de La Nouvelle-Orléans sur les Jaguars de Jacksonville, lundi soir, dans un match préparatoire présenté au Mercedes-Benz Superdome.

Le pivot de 27 ans a complété neuf des dix passes qu’il a tentées pour des gains de 123 verges et deux touchés. Il a réussi le tout en seulement un quart de jeu.

Winston a démontré une complicité évidente avec le receveur de passes Marquez Callaway. Ce dernier a attrapé les deux passes de touché du quart-arrière et a récolté un total de 104 verges de gains.

Hill a remplacé son rival pour le deuxième quart et a joué pratiquement deux fois plus. Le vétéran a réussi 11 de ses 20 relais pour des gains de 138 verges et un majeur. Il a également été victime de deux sacs du quart.

C’est Trevor Siemian qui a fini le match derrière le centre pour les Saints.

Du côté des Jaguars, Trevor Lawrence n’a pas connu un mauvais match, mais n’a pas été en mesure de trouver la zone payante. Le tout premier choix du dernier repêchage de la NFL a obtenu un taux de succès de 60,9% et a amassé 113 verges. Il a aussi récolté neuf verges avec ses jambes.

Les deux touchés du club floridien ont été l’œuvre du quart-arrière C.J. Beathard, qui a trouvé les receveurs de passes Jeff Cotton et Collin Johnson derrière la ligne des buts en fin de partie.