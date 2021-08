«La force d’un village», des rénovations émouvantes

Saskia Thuot et Hugo Girard ont uni leur talent pour l’animation de la nouvelle émission La force d’un village, diffusée sur CASA, qui récompense des gens qui font une différence dans leur communauté, en leur offrant la rénovation d’une pièce de leur maison.

Habituée des rénovations, Saskia Thuot a surtout été surprise par les rencontres qu’elle a pu faire durant le tournage de cette émission. «La force d’un village, c’est une personne qui est inscrite par plein de gens qui veulent lui rendre hommage. On va avoir des histoires très intéressantes et émouvantes.»

L’émission va, par exemple, aller visiter Gregory, un homme qui, par passion, a décidé d’offrir des cours de boxe gratuits à des jeunes. Faute de place, il les reçoit dans sa cuisine.

«Il a aussi quatre enfants, il est proche aidant pour son papa, et il est totalement dévoué pour les jeunes défavorisés afin de les aider à faire du sport», détaille l’animatrice. Pour faciliter sa vie et celle de sa petite famille, l’émission va lui construire un véritable gym.»

«Ce qui est aussi très beau, c’est aussi d’entendre les témoignages de tous ceux qui font partie de la vie de ces personnes. On est également allé à Saguenay pour rencontrer Josée, qui a lancé un organisme de clowns thérapeutiques qui accompagnent les enfants malades du cancer en chimiothérapie. C’est une émission extrêmement émouvante. On va aller dans toutes sortes d’histoires, mais ça permet de réaliser à quel point il y a des gens qui donnent sans jamais rien demander en retour.»

Un impact direct

Le tournage s’est déroulé en mode COVID-19 sans trop d’anicroches. «On a eu chaud, mais tout s’est bien passé. C’était quand même toute une organisation parce qu’il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous sur les chantiers, et il fallait respecter les mesures sanitaires. On a aussi eu quelques problèmes de matériaux qui ne sont parfois pas arrivés à temps, mais tout a bien été dans l’ensemble. J’ai eu beaucoup de plaisir avec Hugo. On a chacun pris notre place au fur et à mesure des tournages. Autant il est impressionnant physiquement, autant il m’a beaucoup touché. Il a un charisme fou. C’est vraiment un bon gars hyper gentil.»

Saskia Thuot reconnaît que l’émission a eu un impact direct sur sa vision de la vie. «Le tournage de La force d’un village m’a juste donné envie d’épurer et de donner. Ça m’a aussi fait comprendre que je n’avais pas besoin de plus que ce que j’ai actuellement. J’ai une maison parfaite, une cour très agréable, dans un quartier que j’adore. Mon environnement est parfait. Ça fait 16 ans que j’habite ma maison, je lui donne de l’amour, et j’apprécie énormément ce que j’ai.»

Cinquième saison

Cet automne, Saskia Thuot sera également à la barre de la cinquième saison de l’émission Bien, les samedis à TVA, dès le 11 septembre. «On garde le même concept avec un invité et des spécialistes qui se greffent à nous sur des sujets qui nous touchent. C’est un magnifique rendez-vous et on a eu de bonnes cotes d’écoute, l’an dernier. Le choix des sujets est sans fond, et on fait cette émission en toute simplicité, mais dans le bonheur et le plaisir.»

La force d’un village, le lundi à 19 h 30 sur CASA, dès le 30 août.