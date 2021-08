Le groupe Mach achète l’édifice du Benjo pour 43,6 M$

Le groupe Mach poursuit ses emplettes dans le quartier Saint-Roch, à Québec, avec l’achat de l’édifice abritant l’enseigne Benjo pour 43,6 M$.

La transaction entre le promoteur immobilier GM Développement et le groupe Mach a été officialisée la semaine dernière.

En août 2020, la direction de GM Développement indiquait dans une entrevue avec Le Journal souhaiter faire le ménage dans son portefeuille immobilier et miser davantage sur le résidentiel et l’hôtellerie.

Avec l’achat du 505-565, Saint-Joseph, le promoteur montréalais consolide ainsi sa présence dans Saint-Roch. L’immeuble d’une superficie de près de 300 000 pieds carrés et 11 étages héberge 123 unités résidentielles, 26 commerces, dont le détaillant de jouets Benjo, et des espaces de bureaux.

Parmi les locataires, on retrouve également la compagnie Ubisoft et la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Le nouveau propriétaire, qui détient aussi notamment en Basse-Ville le 410 et le 750, boulevard Charest Est, souhaite, entre autres, tirer profit du stationnement intérieur de 144 places.

Rappelons que le groupe Mach prévoit ouvrir un magasin La Cordée dans les anciens locaux du Mountain Equipment Co-op (410, Charest Est).

«Cela va nous aider à développer nos autres sites à proximité. Cela va nous permettre de répartir le stationnement avec les autres immeubles», a indiqué au Journal Vincent Chiara, président du groupe Mach.

L’entreprise immobilière a injecté depuis 2015 plus de 200 millions $ pour réaliser différentes acquisitions dans la Capitale-Nationale.

Au printemps dernier, son organisation a mis la main sur la portion nord des terrains des Galeries de la Capitale, où on retrouve notamment les bannières Bouclair et Archambault.

D’autres acquisitions

Au cours des prochains mois, le groupe Mach prévoit réaliser d’autres acquisitions dans la région de Québec. La direction affirme avoir des discussions avec Ivanhoé Cambridge visant l’achat de centres commerciaux.

M. Chiara ne cache pas avoir de l’intérêt pour acquérir Place Ste-Foy et Laurier Québec. Ivanhoé Cambridge préférerait toutefois conserver ces deux édifices, selon l’homme d’affaires.

«Nous avons toujours de l’intérêt [pour Place Ste-Foy et Laurier Québec], mais les discussions sont très lentes. Nous avons des pourparlers pour plusieurs autres centres commerciaux dans la région de Québec», a-t-il souligné, fermant toutefois la porte à l’idée de devenir gestionnaire du portefeuille commercial d’Ivanhoé Cambridge.

La filière immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec a mentionné publiquement, ces derniers mois, vouloir diminuer sa présence dans les centres commerciaux et vouloir confier à un tiers la gestion de ses immeubles commerciaux à travers le pays.

